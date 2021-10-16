أخبار عاجلة

بوتين يلتقي بينيت لأول مرة في سوتشي -
المفوضية الأوروبية تدعو لاتخاذ إجراءات لمنع تزايد أسعار الكهرباء -
مواعيد صلاة الجمعة اليوم 22-10-2021 في 78 مدينة مصرية -
جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 22-10-2021 والقنوات الناقلة.. لقاءات الزمالك وأرسنال وفيتا كلوب -
وظائف شاغرة في السعودية للجنسين في وزارة البيئة والمياه والزراعة -
وزير النقل الموريتاني يزور مشروعات المقاولون العرب -
مسلسل بربروس Barbaros .. الحلقة 6 مترجمة للغة العربية عبر قناة TRT واليرموك -
«شعراوي»: نقترب من تشغيل ٣٣٣ مجمع حكومي مميكن بقرى «حياة كريمة» -
مياه المنيا تنفذ حملة توعية بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع -
الأمن الروسي يعلن إحباط هجوم "داعشي" في إقليم ستافروبول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. فيديو اليوم السابع

انتشال التميمي

Print
مواضيع متعلقة
أحمد دياب فى ندوة اليوم السابع العالم كله شغال على الكرة صناعة ولازم الأندية تنشئ شركات مساهمة

أحمد دياب فى ندوة اليوم السابع العالم كله شغال على الكرة صناعة ولازم الأندية تنشئ شركات مساهمة

ملكة الأدوار الشريرة.. محطات في حياة نعيمة الصغير.. بدأت حياتها مطربة وتمنت منافسة أم كلثوم

ملكة الأدوار الشريرة.. محطات في حياة نعيمة الصغير.. بدأت حياتها مطربة وتمنت منافسة أم كلثوم

أحمد دياب لـ اليوم السابع شعار جديد للدورى وتغيير الدرع الموسم المقبل

أحمد دياب لـ اليوم السابع شعار جديد للدورى وتغيير الدرع الموسم المقبل

سر ظهوره فى أدوار الشر.. النجم محمد عز يكشف سر ابتعاده عن الغناء ومغامرته في التعرف علي زوجته

سر ظهوره فى أدوار الشر.. النجم محمد عز يكشف سر ابتعاده عن الغناء ومغامرته في التعرف علي زوجته