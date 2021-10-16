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رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ الرئيس والشعب المصري بذكرى المولد النبوي

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رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ الرئيس والشعب المصري بذكرى المولد النبوي رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ الرئيس والشعب المصري بذكرى المولد النبوي

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بعث الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم السبت، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح ، بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وجاء في برقية تهنئة رئيس الإنجيلية:"فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، يسعدني أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابةِ عن أعضاءِ المجلسِ الإنجيليّ العامّ، ورؤساءِ المذاهبِ الإنجيليَّةِ بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، بخالص التهاني القلبية وأطيب الأمنيات بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف. وندعو الله في هذه المناسبة السعيدة أن يعيدها على شعب العظيم بالسلام والتقدم والازدهار. وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث رئيس الإنجيلية ببرقيات تهنئة مماثلة إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، ووكلاء مجلس النواب والوزراء والمحافظين.

المصرى اليوم

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