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مصرع شخص وإصابة 10 في 3 طرق بالمنيا

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مصرع شخص وإصابة 10 في 3 حوادث طرق بالمنيا مصرع شخص وإصابة 10 في 3 طرق بالمنيا

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لقي شخص مصرعه، فيما أصيب 10 آخرون في 3 طرق بالمنيا.

تلقى اللواء محمد عبدالتواب مدير امن المنيا إخطارا من عمليات النجدة، بمصرع شخص، وإصابة 10 آخرين في 3 حوادث تصادم، وانقلاب بطرق المحافظة.

شملت الحوادث مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في حادث تصادم سيارة رقم 174 مكروباص تكريم الإنسان، بأخرى رقم 4253 د م ونقل بمقطورة 4719 د ج ر، بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي الجديد، أمام مدخل مركز ملوي نتيجة التخطي الخاطئ.

كما أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب توك توك، بطريق مصرف المحيط المؤدي، لقرية تله بمركز المنيا، نتيجة السرعة الزائدة.

كما أصيب شخص، في حادث تصادم سيارة، بعمود إنارة بشارع كورنيش النيل، أمام مسجد الفولى بمدينة المنيا. تم نقل المصابين إلى المستشفيات المركزية لتلقي العلاج، وتحررت محاضر بالمخالفات.

المصرى اليوم

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