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جامعة الأقصر تشارك في المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي «ابتكر وحقق حلمك»

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جامعة الأقصر تشارك في المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي «ابتكر وحقق حلمك» جامعة الأقصر تشارك في المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي «ابتكر وحقق حلمك»

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شاركت جامعة الأقصر فى المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي "ابتكر وحقق حلمك" والذى نظمته وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بالتعاون مع مؤسسة انجاز ، والذى تضمن عقد عدة دورات تثقيفية وتأهيلية للتدريب على المشروعات وريادة الأعمال، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر.

وضم الوفد الطلابي الذي شارك في البرنامج التدريبي واستمرت فعالياته 5 ايام كلا من أحلام عبد الناصر أبوالمجد، وهناء طه ابراهيم، الطالبيتن بكلية الألسن، وفرح علاء الليسي، الطالبة بكلية الفنون الجميلة.

وأشارت الدكتورة هناء محمد حامد مدير، رعاية الشباب بالجامعة، إلى أن الطلاب المتميزون الذين تم تصعيدهم لهذه المرحلة كانوا قد شاركوا فى المرحلة الأولى من البرنامج on line من خلال برنامج zoom والذين جاء ترشيحهم من الوزارة للمشاركة فى المرحلة الثانية وحصلوا على شهادات تقدير.

ومن جانبه، أوضح رئيس الجامعة أنه في إطار التعاون المثمر والبناء بين وزارة الشباب والرياضة وجامعة الأقصرتم تنظيم هذا البرنامج التدريبي لتمكين الطلاب من الاستفادة القصوى من قدراتهم الشخصية، وإتاحة الفرصة لهم لتنمية ملكة الابتكار والإبداع، مؤكدا أن الجامعة تقدم كافة أوجه الدعم الممكنة لتنفيذ مزيد من البرامج التدريبية، مشيدا بما قدمته مشرفة الفوج، أسماء ياسين أحمد، من جهد وإلتزام لإنجاح المعسكر التدريبي.

المصرى اليوم

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