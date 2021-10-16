أخبار عاجلة

بوتين يلتقي بينيت لأول مرة في سوتشي -
المفوضية الأوروبية تدعو لاتخاذ إجراءات لمنع تزايد أسعار الكهرباء -
مواعيد صلاة الجمعة اليوم 22-10-2021 في 78 مدينة مصرية -
جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 22-10-2021 والقنوات الناقلة.. لقاءات الزمالك وأرسنال وفيتا كلوب -
وظائف شاغرة في السعودية للجنسين في وزارة البيئة والمياه والزراعة -
وزير النقل الموريتاني يزور مشروعات المقاولون العرب -
مسلسل بربروس Barbaros .. الحلقة 6 مترجمة للغة العربية عبر قناة TRT واليرموك -
«شعراوي»: نقترب من تشغيل ٣٣٣ مجمع حكومي مميكن بقرى «حياة كريمة» -
مياه المنيا تنفذ حملة توعية بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع -
الأمن الروسي يعلن إحباط هجوم "داعشي" في إقليم ستافروبول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

انطلاق فعاليات الملتقى التسويقي الأول للتمور المصرية في الوادي الجديد

Print
انطلاق فعاليات الملتقى التسويقي الأول للتمور المصرية في الوادي الجديد انطلاق فعاليات الملتقى التسويقي الأول للتمور المصرية في الوادي الجديد

اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت فعاليات الملتقى التسويقي المصري الأول للتمور، اليوم السبت، بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، حيث تستمر الفعاليات لمدة 3 ايام فى الفترة من 16 حتى 18 أكتوبر الجارى، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبالتعاون مع وزارة الصناعة، وتشمل فعاليات الملتقى عقد ورش عمل وندوات علمية وأنشطة ثقافية، بالإضافة الى إفتتاح معرض لمنتجات التمور ومشتقاتها بمشاركة اكثر من 100 عارض من منتجى ومصنعى التمور على مستوى المحافظات المصرية وبعض الدول العربية ، حيث شمل المعرض المنتجات المختلفة للتمور والمنتجات البيئية من مشتقات النخيل.

وقال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، إنه للمرة الأولى يقام لأول مرة الملتقى التسويقى للتمور المصرية فى ظل أن المحافظة من أكبر محافظات الجمهورية في إنتاج التمور بكميات واصناف مختلفة جودة مرتفعة، بجانب الصناعات المختلفة من مشتقات البلح الأمر الذى يعظم الإستفادة من التمور بأنواعها المختلفة.

وأضاف الزملوط، أن الملتقى يشمل ندوات علمية حول أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية في مجال إنتاج التمور ومكافحة آفات النخيل، والنواتج الثانوية للنخيل ، وتعظيم القيمة المضافة للتمور، والتأهيل لأنظمة الجودة، وتصدير التمور، علاوة على تنظيم مسابقة لإختيار أفضل 8 فئات من بين المشاركين بالملتقى ومسابقة ملكة جمال التمور، وغرس اشجار النخيل للزوار من السفراء والوزراء.

من جانبه، قال الدكتور أمجد القاضى، المدير التنفيذي لمركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعى بوزارة الصناعة، ومنسق الملتقي، إنه تم توفير كافة السبل بالمعرض الذى يضم عدد كبير من العارضين، بالإضافة إلى التنسيق مع المحافظة لتنظيم ورش العمل والمحاضرات وتقييم المشاركين .

واضاف ان الملتقي فرصة كبيرة للتسويق وترويج منتجات التمور بمشاركة المنتجين وأصحاب المصانع وبمشاركة وفود من السودان والمملكة العربية .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وظائف شاغرة في السعودية للجنسين في وزارة البيئة والمياه والزراعة

وظائف شاغرة في السعودية للجنسين في وزارة البيئة والمياه والزراعة

هل يعيد الربط بين السعودية والإمارات إحياء مشروع قطار الخليج السريع؟.. "آل معجبة" يجيب

هل يعيد الربط بين السعودية والإمارات إحياء مشروع قطار الخليج السريع؟.. "آل معجبة" يجيب

هل يعيد الربط بين السعودية والإمارات إحياء مشروع قطار الخليج السريع؟.. "آل معجبة" يجيب

هل يعيد الربط بين السعودية والإمارات إحياء مشروع قطار الخليج السريع؟.. "آل معجبة" يجيب

القوى العاملة : السعودية تضيف 4 عقوبات للمخالفين من أصحاب الأعمال (تعرف عليها)

القوى العاملة : السعودية تضيف 4 عقوبات للمخالفين من أصحاب الأعمال (تعرف عليها)