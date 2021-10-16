انطلاق فعاليات الملتقى التسويقي الأول للتمور المصرية في الوادي الجديد

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انطلقت فعاليات الملتقى التسويقي المصري الأول للتمور، اليوم السبت، بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، حيث تستمر الفعاليات لمدة 3 ايام فى الفترة من 16 حتى 18 أكتوبر الجارى، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبالتعاون مع وزارة الصناعة، وتشمل فعاليات الملتقى عقد ورش عمل وندوات علمية وأنشطة ثقافية، بالإضافة الى إفتتاح معرض لمنتجات التمور ومشتقاتها بمشاركة اكثر من 100 عارض من منتجى ومصنعى التمور على مستوى المحافظات المصرية وبعض الدول العربية ، حيث شمل المعرض المنتجات المختلفة للتمور والمنتجات البيئية من مشتقات النخيل.

وقال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، إنه للمرة الأولى يقام لأول مرة الملتقى التسويقى للتمور المصرية فى ظل أن المحافظة من أكبر محافظات الجمهورية في إنتاج التمور بكميات واصناف مختلفة جودة مرتفعة، بجانب الصناعات المختلفة من مشتقات البلح الأمر الذى يعظم الإستفادة من التمور بأنواعها المختلفة.

وأضاف الزملوط، أن الملتقى يشمل ندوات علمية حول أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية في مجال إنتاج التمور ومكافحة آفات النخيل، والنواتج الثانوية للنخيل ، وتعظيم القيمة المضافة للتمور، والتأهيل لأنظمة الجودة، وتصدير التمور، علاوة على تنظيم مسابقة لإختيار أفضل 8 فئات من بين المشاركين بالملتقى ومسابقة ملكة جمال التمور، وغرس اشجار النخيل للزوار من السفراء والوزراء.

من جانبه، قال الدكتور أمجد القاضى، المدير التنفيذي لمركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعى بوزارة الصناعة، ومنسق الملتقي، إنه تم توفير كافة السبل بالمعرض الذى يضم عدد كبير من العارضين، بالإضافة إلى التنسيق مع المحافظة لتنظيم ورش العمل والمحاضرات وتقييم المشاركين .

واضاف ان الملتقي فرصة كبيرة للتسويق وترويج منتجات التمور بمشاركة المنتجين وأصحاب المصانع وبمشاركة وفود من السودان والمملكة العربية السعودية .