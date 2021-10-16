اليوم.. سموحة يواجه البنك الأهلي فى آخر بروفة ودية قبل الدورى

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يخوض الفريق الكروى الأول بنادي سموحة اليوم السبت مواجهة ودية قوية أمام نظيره فريقه البنك الاهلي في تمام الخامسة والنصف مساء في إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد وتكون هذه المباراة هى الأخيرة لفريق الموج الازرق قبل انطلاق فعاليات الدورى العامو مواجهة الاتحاد السكندرى في افتتاحية المسابقة التى تنطلق ٢٥ اكتوبر الجارى.

واستقر أحمد سامى المدير الفني لسموحة على الدفع بأكبر عدد من اللاعبين خلال المباراة من أجل الوقوف على المستوى الفنى والبدنى لكل اللاعبين خاصة الصفقات الجديدة التى نفذت برنامح خاص خلال الفترة الماضية .

وأبدى مدرب سموحة رضاه عن مستوى اللاعبين خلال المباريات الودية التى خاضها منذ بداية الشهر الجارى أمام أندية الاسماعيلى والبنك الأهلى وطلائع الجيش ودلفى والجزيرة مطروح ولم يخسر فيها اى لقاء بالرغم من تغير القوام الأساسى للفريق هذا الموسم.

ويسعى أحمد سامى للوصول إلى التجانس المطلوب بين اللاعبين القدامى والجدد فضلا عن الوصول بالمستوى البدنى والفنى للاعبين إلى الدرجة التى يرغب بها خاصة بعد التعاقد مع 14لاعب فى موسم الانتقالات الصيفية الأخيرة، إضافة إلى الرغبة فى تقديم موسم قوى والمنافسة على المربع الذهبي وتأكيد قوة الفريق الذى استعاد عافيته الكروية منذ موسمين.

و سيحصل لاعبي سموحه علي التطعيمات اللازمة خلال الفترة المقبلة.