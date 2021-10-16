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بدء تنفيذ قوافل بيطرية وعلاجية بالمجان في المنيا

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بدء تنفيذ قوافل بيطرية وعلاجية بالمجان في المنيا بدء تنفيذ قوافل بيطرية وعلاجية بالمجان في المنيا

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أعلنت مديرية الطب البيطري بالمنيا، عن بدء تنفيذ قوافل بيطرية وعلاجية وإرشادية للمواطنين بالمجان، وذلك خلال الفترة من 16 إلى 21 من أكتوبر الجاري، بالقري التي يتم بها تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالتنسيق مع مركز البحوث الزراعية، وذلك بهدف نشر الوعي وتطبيق استراتيجيات مركز البحوث الزراعية بالعمل التشاركي مع كافة جهات الدولة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن القوافل تستهدف قرى «حياة كريمة» وذلك باستخدام التقنيات الحديثة في مجال التناسليات الحيوانية باستخدام أحدث الأجهزة التشخيصية والعلاجية وكافة التخصصات الطبية البيطرية التي يحتاجها المربي الصغير، مشيرا إلى عمل ندوات إرشادية للمربين.

وأضاف «عثمان» أنه نظرا لكثافة الثروة الحيوانية لدى المربين ولاحتياجهم الشديد للمزيد من التطبيقات العملية والحقلية لنتائج الأبحاث العلمية الجادة التي تنعكس على رفع إنتاجية حيواناتهم، يتم تنظيم القوافل بصفة دورية ومستمرة.

المصرى اليوم

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