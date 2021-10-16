أخبار عاجلة

المفوضية الأوروبية تدعو لاتخاذ إجراءات لمنع تزايد أسعار الكهرباء -
مواعيد صلاة الجمعة اليوم 22-10-2021 في 78 مدينة مصرية -
جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 22-10-2021 والقنوات الناقلة.. لقاءات الزمالك وأرسنال وفيتا كلوب -
وظائف شاغرة في السعودية للجنسين في وزارة البيئة والمياه والزراعة -
وزير النقل الموريتاني يزور مشروعات المقاولون العرب -
مسلسل بربروس Barbaros .. الحلقة 6 مترجمة للغة العربية عبر قناة TRT واليرموك -
«شعراوي»: نقترب من تشغيل ٣٣٣ مجمع حكومي مميكن بقرى «حياة كريمة» -
مياه المنيا تنفذ حملة توعية بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع -
الأمن الروسي يعلن إحباط هجوم "داعشي" في إقليم ستافروبول -
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت يصل إلى سوتشي للقاء الرئيس بوتين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

: «التعديات على الأرض الزراعية مش قضيتي لوحدي»

Print
السيسي: «التعديات على الأرض الزراعية مش قضيتي لوحدي» : «التعديات على الأرض الزراعية مش قضيتي لوحدي»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الرئيس عبدالفتاح رسالة للإعلامين والمفكرين والمثقفين، والجامعات التي تدرس المجتمعات وتطورتها، بخصوص البناء المخالف والتعدي على الأراضي.

أضاف خلال افتتاح مجموعة مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة، السبت، متحدثًا عن التعدي على الأراضي، «كل المباني اللي بتتبني على الأراضي الزراعية عيب مين، يقولك المحليات مش قادرة»، متابعًا «السبق بتاع التعديات كبير، وهقولكم على حاجة وتقولوا أنت بتكررالكلام كتير ليه».

استكمل: «بكرره عشان أسجل مواقف على نفسي وعلى وعليكم، أصل هي القضية مش قضيتي لوحدي ولا قضية الحكومة ولا قضيتكم لوحدكم، دي قضيتنا كلنا قضية دولة إذا كنتم ترغبوا إن دولتكم تكون دولة ذات شأن».

وقال: «أنا بقول الكلام ده للإعلامين والمفكرين والمثقفين، والجامعات التي تدرس علوم الاجتماع المجتمعات وتطوراتها تدرس الكلام اللي احنا فيه ده وتقول نعمل فيه إيه».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الحكومة الأردنية: حسابات وهمية تستهدف البلاد مدعومة من دول ومنظمات

الحكومة الأردنية: حسابات وهمية تستهدف البلاد مدعومة من دول ومنظمات

الحكومة اليمنية تؤكد دعمها لإدانة مجلس الأمن لهجمات الحوثيين على المملكة

الحكومة اليمنية تؤكد دعمها لإدانة مجلس الأمن لهجمات الحوثيين على المملكة

«تحيا تونس» ينفي إصدار مذكرة جلب بحق رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد

«تحيا تونس» ينفي إصدار مذكرة جلب بحق رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد

نائبه: المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي فى عهد الرئيس السيسي

نائبه: المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي فى عهد الرئيس السيسي