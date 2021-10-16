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وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة للإعلامين والمفكرين والمثقفين، والجامعات التي تدرس المجتمعات وتطورتها، بخصوص البناء المخالف والتعدي على الأراضي.

أضاف خلال افتتاح مجموعة مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة، السبت، متحدثًا عن التعدي على الأراضي، «كل المباني اللي بتتبني على الأراضي الزراعية عيب مين، يقولك المحليات مش قادرة»، متابعًا «السبق بتاع التعديات كبير، وهقولكم على حاجة وتقولوا أنت بتكررالكلام كتير ليه».

استكمل: «بكرره عشان أسجل مواقف على نفسي وعلى الحكومة وعليكم، أصل هي القضية مش قضيتي لوحدي ولا قضية الحكومة ولا قضيتكم لوحدكم، دي قضيتنا كلنا قضية دولة إذا كنتم ترغبوا إن دولتكم تكون دولة ذات شأن».

وقال: «أنا بقول الكلام ده للإعلامين والمفكرين والمثقفين، والجامعات التي تدرس علوم الاجتماع المجتمعات وتطوراتها تدرس الكلام اللي احنا فيه ده وتقول نعمل فيه إيه».