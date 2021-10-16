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«كليتي.. بيتي».. مبادرة طلابية لتجميل الحرم الجامعي بـ«رياضية طنطا»

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«كليتي.. بيتي».. مبادرة طلابية لتجميل الحرم الجامعي بـ«رياضية طنطا» «كليتي.. بيتي».. مبادرة طلابية لتجميل الحرم الجامعي بـ«رياضية طنطا»

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أشاد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا بمبادرة طلاب كلية التربية الرياضية «كليتي.. بيتي» لتجميل وتزيين الكلية والتى تنطلق الاثنين القادم الموافق 18 أكتوبر الساعة التاسعة صباحا.

من جانبه، أوضح الدكتور علاء حلويش عميد الكلية أن إطلاق هذه المبادرة يأتي تأكيدًا لدور الكلية الرائد في مجال خدمة المجتمع، وغرس قيم الولاء والانتماء في نفوس الطلاب.

ووجه عميد الكلية الدعوة لجميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وكافة العاملين بالكلية للمشاركة في هذه المبادرة التطوعية، مشيرًا إلى أن التجمع سيكون في تمام التاسعة صباحا بملعب كرة السلة.

المصرى اليوم

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