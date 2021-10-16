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أجبره على ابتلاع قرص غلة ثم نقله للمستشفى.. وفاة تاجر في البحيرة (تفاصيل)

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أجبره على ابتلاع قرص غلة ثم نقله للمستشفى.. وفاة تاجر في البحيرة (تفاصيل) أجبره على ابتلاع قرص غلة ثم نقله للمستشفى.. وفاة تاجر في البحيرة (تفاصيل)

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تمكنت مباحث مركز شرطة أبو المطامير فى محافظة البحيرة، من كشف غموض مقتل تاجر ماشية يقيم فى نطاق قسم شرطة غرب النوبارية فى محافظة البحيرة .

وتلقي اللواء أحمدعرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة أبو المطامير، باستقبال مستشفي أبو المطامير تاجر ماشية وتظهر عليه أعراض التسمم نتيجة تناول مادة سامة غير معلومة.

وانتقل رئيس مباحث المركز، إلى المستشفى، وقرر المصاب أمامه، بقيام أحد الأشخاص بوضع قرص لحفظ الغلال داخل فمه رغمًا عنه، مما أدي لإصابته، وتوفي المصاب عقب سؤاله.

قرر اللواء محمد شعراوي، مدير المباحث الجنائية فى البحيرة، تشكيل فريق لبحث بالإشتراك مع قطاع الأمن العام،

وتم ضبط المتهم، وتبين أنه يعمل تاجرًا للماشية فى نطاق مركز أبو المطامير، وأنه عليه دين للمجنى عليه بسبب تجارة بينهما.

واعترف المتهم باستدراج المجنى عليه إلي مسكنه، زاعمًا سداد الدين له، ثم قام بوضع قرص حفظ الغلال فى فمه رغمًا عنه. وقام المتهم بسرقة مبلغ 30 ألف جنيه، وأخذ ايصال الأمانة الخاص بالدين وموبايل من المجنى عليه، وأرشد عن المسروقات.

وقام المتهم بعد ذلك بنقل المجنى عليه إلي المستشفي، وتركه عقب اعتقد قرب وفاته.

المصرى اليوم

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