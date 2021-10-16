بعثة بيراميدز تتوجه إلى ملعب مباراة عزام

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تحركت بعثة فريق نادي بيراميدز من فندق إقامتها في العاصمة التنزانية دار السلام في طريقها إلى ملعب نادي عزام استعدادا لمواجهة فريق عزام في إطار بداية مشوار بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا على عزام التنزاني بملعب عزام في الثانية ظهر السبت في ذهاب دور ال٢٢ من كأس الكونفدرالية على أن تقام مباراة الإياب يوم ٢٣ أكتوبر الجاري بملعب الدفاع الجوي.

ويعقد إيهاب جلال المدير الفني اجتماعا مع لاعبيه بعد الوصول لملعب المباراة لإعلان التشكيل المختار لخوض اللقاء الهام الذي يسعى من خلاله لتحقيق الفوز وتأمين مهمته في مواجهة الإياب بالقاهرة.

وحرص المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي ورئيس البعثة على تحية اللاعبين والجهاز الفني متمنيا لهم التوفيق في اللقاء الهام.