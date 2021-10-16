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رئيس جهاز شؤون البيئة يتفقد منظومة قش الأرز بمحافظتى الشرقية والدقهلية

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رئيس جهاز شؤون البيئة يتفقد منظومة قش الأرز بمحافظتى الشرقية والدقهلية رئيس جهاز شؤون البيئة يتفقد منظومة قش الأرز بمحافظتى الشرقية والدقهلية

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في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمتابعة تنفيذ منظومة التخلص الآمن والتعامل السليم مع المخلفات الزراعية ومتابعة إحكام تنفيذ كافة محاور المنظومة، والعمل على تعظيم الإستفادة الإقتصادية للمخلفات الزراعية بإستخدام مختلف الآليات بالتعاون مع الجهات المعنية، قام الدكتور على أبوسنة رئيس جهاز شؤون البيئة بجولة تفقدية لأعمال منظومة مكافحة نوبات تلوث الهواء الحادة بمحافظتى الشرقية والدقهلية ومتابعة لجان محاور المكافحة بنطاق مراكز المحافظتين، وذلك للتأكد ومتابعة انتظام العمل بالمنظومة، وذلك بحضور القيادات المعنية بالوزارة والفروع الإقليمية لجهاز شؤون البيئة.

وخلال الجولة تم المرور على مواقع تجميع قش الأرز بقريتى الزنكلون وميت الفروماى بالزقازيق، والتى تعد من النماذج الناجحة في مجال الاستفادة الاقتصادية من المخلفات الزراعية، والتعامل السليم مع تلك المخلفات من خلال جمعها وفرمها وكبسها وتحويلها لأعلاف يتم بيعها للمعالف والمزارع داخل الجمهورية.

كما تضمنت الجولة تفقد أعمال الفرم والكبس لقش الارز داخل الأراضي الزراعية بنطاق المحافظتين، والتى تتم بإستخدام معدات الوزارة والمدعومة بإيجار رمزى دعما من وزارة البيئة لمتعهدى جمع وتدوير المخلفات الزراعية بالشرقيه، بالإضافة إلى تفقد اعمال الفرم والكبس بالفرامات التابعة لبعض الأهالي بقرية كفر أحمد جبران بمركز الزقازيق، وهو ما يؤكد زيادة وعي المزارعين بقيمة المخلفات ومدى الأهمية الاقتصادية لها.ويعكس نجاح وزارة البيئة في مكافحة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية، ويكلل المجهودات المبذولة خلال السنوات الماضية بالنجاح في تحويل مشكلة حرق قش الأرز من أزمة إلى فرصة أقتصادية من خلال تنفيذ مشروعات وايجاد فرص عمل للشباب وزيادة الدخل للمزراعين في مجال تدوير المخلفات الزراعية .

المصرى اليوم

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