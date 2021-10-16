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: «أنا عايز الناس تتكلم ويبقى فيه تعبير عن الرأي.. بس تبقى فاهمة» ()

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السيسي: «أنا عايز الناس تتكلم ويبقى فيه تعبير عن الرأي.. بس تبقى فاهمة» (فيديو) : «أنا عايز الناس تتكلم ويبقى فيه تعبير عن الرأي.. بس تبقى فاهمة» ()

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تحدث الرئيس عبدالفتاح عن التغطية الإعلامية لمشروعات الإسكان البديل للمناطق غير الآمنة في متسائلًا، «هل كانت تغطية إعلامية ذات وعي بحجم المشكلة؟».

أضاف السيسي خلال افتتاح مجموعة مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة، السبت، «عارف أنا بقول كدا ليه، لأن لما يجي يقولك مثلًا إيه إحنا عايزين الناس تتكلم»، موضحًا «وأنا عيز الناس تتكلم وعايز يبقى فيه تعبير عن الرأي، أنا عايز الناس تتكلم بس تبقى فاهمة القضية اللي إحنا فيها».

تابع: «يا ترى اللي فات دا بقى كان عيب دولة ولا عيب مواطنين ولا عيبنا احنا الاثنين، مش عارف».

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، افتتاح مجموعة مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة في منطقة السادس من أكتوبر، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وعدد من كبار رجال الدولة والقوات المسلحة.

المصرى اليوم

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