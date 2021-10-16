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سفير في المجر يلتقي الجالية المصرية ويكرم يحيى خالد لاعب منتخب لكرة اليد

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سفير مصر في المجر يلتقي الجالية المصرية ويكرم يحيى خالد لاعب منتخب مصر لكرة اليد سفير في المجر يلتقي الجالية المصرية ويكرم يحيى خالد لاعب منتخب لكرة اليد

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شارك السفير محمد الشناوي سفير في المجر وأعضاء السفارة المصرية في بودابست في الاجتماع السنوي لرابطة الجالية المصرية بالمجر، وذلك بحضور ممثلين عن الأطياف المختلفة للمواطنين المصريين المقيمين بالمجر.

وشهد اللقاء تكريم اللاعب يحي خالد، لاعب الوطني المصري لكرة اليد المحترف بنادي فيزبريم المجري كونه أحد النماذج المصرية الناجحة بالمجر، حيث يحظي بشعبية وتقدير واسع في مختلف الاوساط المجرية.

وأكد السفير الشناوي خلال كلمته علي سعادته بكون هذا اللقاء هو الأول له مع الجالية المصرية بالمجر منذ توليه مهامه، مشيراً إلي تطلعه للعمل مع الرابطة وكافة المصريين المتواجدين بالمجر من أجل تعزيز الروابط بين البلدين كونهم سفراء لمصر في مختلف الأوساط المجرية، بالاضافة الي ما يمثله الشق القنصلي وخدمة المواطنين من اولوية قصوي للسفارة، واهمية دورية اللقاءات بين السفارة وأعضاء الجالية للتباحث حول سبل الاستجابة لاحتيجاتهم والاستفادة مما لديهم من خبرات ومؤهلات في المساهمة في المشروعات العملاقة وعملية التطوير غير المسبوقة التي تشهدها مصر حاليا.

المصرى اليوم

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