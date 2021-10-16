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البريميرليج : مانى امامه إنجاز تاريخي اليوم صعب على صلاح تحقيقه

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البريميرليج : مانى امامه إنجاز تاريخي اليوم صعب على صلاح تحقيقه البريميرليج : مانى امامه إنجاز تاريخي اليوم صعب على صلاح تحقيقه

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قبل انطلاق مباراة ليفربول وواتفورد المقرر لها اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من البريميرليج، حيث اقترب السنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول، من تحقيق رقم مميز في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكتب الحساب الرسمي للبريميرليج، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «بات ساديو ماني على بعد هدف واحد فقط من الوصول إلى 100 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز».

وأضاف: «إذا حقق ماني هذا الإنجاز ضد واتفورد، سيصبح ثالث لاعب يسجل 100 هدف على الأقل في البريميرليج دون أن يزور الشباك مطلقًا عبر ركلات الجزاء».

وتخطى المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، تسجيل 100 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

ورغم ذلك فإن النجم المصري لا يستطيع منافسة ماني على إنجازه، لأن صلاح أحرز العديد من الأهداف من نقطة الجزاء.

المصرى اليوم

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