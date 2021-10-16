«صحة النواب»: قانون المسؤولية الطبية أولوية اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي

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قالت الدكتورة هناء سرور عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مشروع قانون المسؤولية الطبية من القوانين الهامة والذى يأتي ضمن أولويات لجنة الصحة خلال دور الانعقاد الحالي للمجلس.

وأضافت في تصريحات اليوم السبت، أن اللجنة طرحته للنقاش خلال دور الانعقاد الأول وقطعت فيه شوطاً طويلاً وسوف تستكمل اللجنة مناقشة مشروع القانون خلال هذا الدور والموافقة عليه وإعداد تقرير بشأنه لعرض مشروع القانون على مجلس النواب لمناقشته في الجلسة العامة وإقراره حتى يخرج للنور، واشارت إلى ان هناك اهتمام كبير من جانب الحكومة لإقرار قانون المسئولية الطبية.

و تابعت أن قانون المسؤولية الطبية سوف يساهم في حل مشكلة متعلقة بالأطباء والمرضى، فيما يتعلق بتحديد الخطأ الطبى والتقصير والإهمال الذي يترتب عليه مسئولية جنائية، والمضاعفات التي يتحملها الطبيب، كما أن مشروع القانون يلزم مقدمي الخدمة الطبية على التأمين الإجباري للعاملين لديه ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية، ليحصل المريض المتضرر على التعويضات المالية المناسبة.

وتابعت «سرور» أنه بموجب مشروع القانون المعروض على مجلس النواب، فإنه سيتشكل «هيئة المسئولية الطبية» للتفرقة بين الخطأ الطبي والإهمال الجسيم ومضاعفات الحالة، وأن المقصود بالمسئولية الطبية، أنه لا يجوز حبس الأطباء أثناء التحقيق في الأخطاء الطبية، وأن القبض على الأطباء أو حبسهم يتم بأمر النائب العام فقط، ويلزم مقدمى الخدمات الطبية بالتأمين الإجبارى لتعويض المرضى، كما أنه لا يجوز إنهاء حياة المريض أيا كان السبب، ولا يجوز إخراج المريض من المنشأة الصحية، وحظر إجراء عمليات استنساخ للبشر، وأنه لا يجوز إجراء عمليات الإجهاض إلا في حالات معينة.