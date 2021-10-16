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تحرير 152 محضر ومصادرة 13 شيشة في قرى ومدن الغربية

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تحرير 152 محضر ومصادرة 13 شيشة في قرى ومدن الغربية تحرير 152 محضر ومصادرة 13 شيشة في قرى ومدن الغربية

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قامت الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن والأحياء لمحافظة الغربية بشن حملات على الورش الحرفية والمقاهي والمحال التجارية، ذلك لمتابعة الالتزام بمواعيد الغلق الواردة في قرار السيد وزير التنمية المحلية ومراعاة كافة الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.

وأسفرت الحملات عن مصادرة 13 شيشة وتحرير152 محضر متنوع ما بين «81 عدم ارتداء كمامة، 30 نظافة، 3 بيئة، 34 إشغال» بجانب فض 4 سرادقات عزاء وأفراح وتطهير 168 منشأة متنوعة.

وأهابت محافظة الغربية المواطنين بالإلتزام بقرارات الدولة المصرية واتباع كافة قواعد الإجراءات الاحترازية لمواجهة المستجد، وذلك حرصاً على صحتهم وسلامتهم.

المصرى اليوم

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