«إعلام النواب»: مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة انجاز جديد للدولة المصرية

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قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن ملف تطوير العشوائيات شهد طفرة غير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة، فعلى مدار السنوات السابقة وهناك اهتمام كبير جدا من قبل القيادة السياسية بملف تطوير العشوائيات، ذلك الملف الذي شهد إنجازات كبيرة انعكست نتائجها على المواطنين بصورة مباشرة من خلال توفير «حياة كريمة» للفئات البسيطة وغير القادرة.

وأشارت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إلى أن افتتاح مجموعة مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة، من منطقة السادس من أكتوبر، التي شهدها الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم، تأتى استكمالا لما شهده ملف العقارات بشكل عام من إنجازات كبيرة، متابعة:«ملف العشوائيات كان على مدار العصور السابقة من الملفات الشائكة والموضوعات التي يتجنب التنفيذيين الاقتراب منها، ولكن الرئيس عبدالفتاح السيسى اقتحم كافة الملفات الشائكة وتعامل مع الموضوعات بحلول جذرية على الأرض بعيد عن سياسة المسكنات وبالفعل وجدنا إنجاز كبير في هذا الصدد وتوفير حياة كريمة للمواطنين تليق بالمواطنين وهذا يعد من أكبر التحديات التي كانت تواجه القيادة السياسية».

وأكدت رشاد، أن المناطق غير الآمنة تحظى باهتمام خاص من قبل القيادة السياسية، ففى الوقت الذي يحظى قطاع العقارات وملف تطوير العشوائيات باهتمام كبير إلا أن المناطق غير الآمنة لها طبيعة خاصة ولهذا فهى تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وكل ما يجرى بقطاع العقارات بشكل عام انجاز غير مسبوق لم نكن نحلم أن يتحقق خلال هذه الفترة القصيرة.