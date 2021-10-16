لجنة انتخابات «المصريين الأحرار» تعلن شروط الترشح وإجراءات الانسحاب والطعون

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أصدر المستشار محمد عثمان، رئيس لجنة الانتخابات الداخلية لحزب «المصريين الأحرار»، قرار رقم ( 3 ) بشأن فتح باب الترشيح لانتخابات امين عام الحزب واعضاء المكتب السياسي ومواعيده وإجراءاته، وقال بيان للحزب انه بناء على لائحة النظام الأساسي للحزب، وعلي دعوة رئيس الحزب لانعقاد أول اجتماع للهيئة العليا للحزب والمتضمنة في جدول الاعمال انتخابات الامين العام لحزب المصريين الأحرار وسته اعضاء من الهيئة العليا لتمثيليها بالمكتب السياسي

وعلى تكليف الدكتور عصام خليل فوزي، رئيس الحزب، بتشكيل لجنة للإشراف على انتخابات الامين العام لحزب المصريين الأحرار وسته اعضاء من لهيئة العليا لتمثيليها بالمكتب السياسي.

وتنص المادة الأولى من القرار على ان يفتح باب تقديم طلبات الترشح لانتخابات الامين العام لحزب المصريين الأحرار وسته اعضاء من الهيئة العليا لتمثيليها بالمكتب السياسي لمدة يومان أيام اعتبارا من يوم السبت الموافق 16/10/2021 وحتي يوم الاحد الموافق 17/10/2021 وتقدم الطلبات يومياً من الثانية عشر ظهراً وحتي الساعة الخامسة مساءاً بالمقر الرئيسي للحزب الكائن 140 شارع العروبة – مصر الجديدة- محافظة القاهرة.

وتنص المادة الثانية الخاصة بتقديم طلبات الترشيح على ان يقدم طلب الترشح كتابة على النموذج المعد لذلك من طالب الترشح إلى لجنة تلقي الطلبات بالمقر الرئيسي للحزب خلال المدة المنصوص عليها في المادة الأولي من هذا القرار .

وتتضمن المستندات المطلوبة من طالب الترشح صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي لطالب الترشح، صورة بطاقة عضوية الحزب على أن يكون طالب الترشح مسدد أشتراك عام 2021 .

ونظمت المادة الثالثة الاجراءات التي تتولاها لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقي طلبات الترشح، على ان يقدم طلب الترشح على النموذج المعد لذلك إلى لجنة تلقي الطلبات، وترسل اللجنة الطلبات والمستندات التي تلقتها أولاً بأول إلى رئيس لجنة الانتخابات لفحص طلبات الترشح، ويخطر رئيس لجنة الانتخابات في نهاية كل يوم من أيام الترشح بكشف متضمن أسماء طالبي الترشح ويتم الاخطار يومياً ولو لم يتقدم احد .

وتنص المادة الرابعة على الإجراءات أن يتولى رئيس لجنة الانتخابات فحص طلبات الترشح والبت فيها والتأكد من توافر شروط الترشح من واقع المستندات المقدمة .

ويكلف أعضاء لجنة الانتخابات بعد انتهاء فترة الترشح وفي خلال المدة المحددة في الجدول الاجرائي والزمني، كشفين مستقلان، الأول بأسماء المترشحين لمنصب امين عام الحزب، والثاني بأسماء المترشحين لعضوية المكتب السياسي – الذين قبلت أوراقهم وتعرض اللجنة في اليوم التالي لإقفال باب الترشح الكشفين المشار إليهما بطريقة ظاهرة بلوحه الاعلانات بالمقر الرئيسي للحزب ويستمر عرض الكشفين وفق الجدول الاجرائي والزمني .

وحددت المادة الخامسة لكل من تقدم للترشح ولم يرد اسمه في الكشفين المعدين لذلك أن يتظلم لرئيس لجنة الانتخابات أو من أرد الطعن على أي من المترشحين أن يطعن وفقاً للجدول الزمني وبفصل في التظلم أو الطعن وفقاً للجدول الزمني، وعقب انتهاء فترة الفصل في التظلمات والطعون يتم أعداد الكشوف النهائية لأسماء المترشحين وتعلن بطريقة ظاهرة بلوحه الاعلانات بالمقر الرئيسي للحزب ويستمر عرض الكشفين وفق الجدول الاجرائي والزمني .

ونصت المادة السادسة ان لكل مترشح أن يتنازل عن الترشح إلى لجنة الانتخابات وتلقي الطلبات بشخصه خلال اربعة وعشرون ساعه من تاريخ اعلان الكشوف النهائية للمترشحين .