«حماس» تكشف عن صور الأسرى الإسرائيليين: النور مقابل الحرية

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قال رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية في حركة «حماس» خليل الحية، إن الحركة مصرة على تنفيذ صفقة تبادل جديدة للأسرى، جاء ذلك خلال لقاء تلفزيوني على قناة الأقصى الفضائية، ونقلت عنه وكالة «صفا» الفلسطينية.

وأضاف الحية أن أسرى الاحتلال لن يروا النور إلا بعدما يرى الأسرى الفلسطينيين الحرية، ووجه رسالة للأسرى: نحن معكم ولن نترككم وحدكم في مواجهة سلوك الاحتلال وانتهاكاته بحقكم.

وتابع: إذا لم يلتزم الاحتلال بالاستحقاقات فالوضع سيكون على صفيح ساخن في أي وقت، ودعا إلى ضرورة إعادة تشكيل القيادة الوطنية الفلسطينية بما فيها المجلس الوطني ومنظمة التحرير، كاشفا عن جاهزية الحركة للانتخابات، وتابع نحن محتاجون لاستراتيجية وطنية موحدة بين الفصائل الفلسطينية تهدف لإزالة الاحتلال.

وحول علاقات حماس الدولية قال الحية، إن علاقة الحركة مع الدول متوازنة وقائمة على الاحترام مع الجميع، وأحد ثوابت العلاقات الخارجية عند حماس هو مدى قرب أو بعد الدول من فلسطين.

ونشرت كتائب القسام على حسابها في «تليجرام» صورا لأربعة أسرى إسرائيليين لديها.