الجزائر: تأجيل البت في منح إسرائيل صفة مراقب بالاتحاد الأفريقي

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كشف وزير خارجية الجزائر، رمطان لعمامرة، عن أن ملف منح إسرائيل صفة عضو مراقب بالاتحاد الإفريقي، سيعرض على القمة المقررة للكيان شهر فبراير المقبل.

جاء ذلك في تصريحات للعمامرة نقلتها عنه وسائل إعلام جزائرية محلية عقب نهاية أعمال المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي الذي عقد يوما 14 و15 أكتوبر الجاري.

وفي 22 يوليو، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن سفيرها لدى إثيوبيا، أدماسو الالي، قدم أوراق اعتماده عضوا مراقبا لدى الاتحاد الإفريقي.

وحسب لعمامرة فإن المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي درس القضية باقتراح من الجزائر ونيجيريا ودعمته أغلبية وزراء الخارجية الأفارقة.