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وزيرة التضامن: نسعى لتكافؤ الفرص التعليمية بتوجيهات الرئيس

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وزيرة التضامن: نسعى لتكافؤ الفرص التعليمية بتوجيهات الرئيس وزيرة التضامن: نسعى لتكافؤ الفرص التعليمية بتوجيهات الرئيس

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أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أنها تقدِّر دور المجتمع المدني، وتثق في قدراتهم على العطاء، لكن بعض القضايا مثل دعم التعليم «أكبر من إن حد يعملها لوحده»، على حد تعبيرها.

أضافت الوزيرة خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم»، على قناة cbc، أنه خلال لقاء سابق لها مع الرئيس عبدالفتاح ، أخبرته بأوضاع الأسر التي لا يوجد لديها إمكانيات كافية، وأن شباب وأطفال هذه الأسر لا يتمكنون من استكمال مراحلهم التعليمية بسبب ظروف الفقر، فرد عليها الرئيس قائلا: «أنا مش عايز أي حد يحرم من التعليم عشان هو فقير أو عنده إعاقة أو بعيد».

تابعت أنهم يسعون جاهدين لإيجاد حالة من تكافؤ الفرص التعليمية، لذلك سيخصص جزء من التمويل لكي يضاف لبرنامج «تكافل وكرامة»، مضيفة: «كنا بندعم في تكافل وكرامة لحد ثانوية عامة فقط عند الولاد، لكن الريس قال لأ هنكمل لحد الجامعة، لأن نسبة التعليم الجامعي في الريف مش كبيرة، محتاجين نرفع النسبة دي عشان يبقى في توازن بين الريف والحضر».

أوضحت الوزيرة نيفين القباج أنهم استعانوا بـ 3 خطوات لرفع نسبة التعليم لدى هذه الأسر؛ الأولى تتمثل في زيادة عدد الحضانات، حتى لا تكون هناك فرص لتسريب الأطفال الصغار من التعليم، والثانية تتمثل في تغيير نظام دعم «تكافل وكرامة» لكي يستمر حتى الجامعة وليس الثانوية العامة فقط، وهذا ما حدث بالفعل، والثالثة أن الأطفال الذين تم تسريبهم أو لم يدخلوا التعليم أصلا يتم إلحاقهم بمدارس التعليم المجتمعي.

المصرى اليوم

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