موعد مباراة الأهلي والحرس الوطني اليوم والقنوات الناقلة المفتوحة والتشكيل والمعلق والزي والحكم

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يلعب النادي الأهلي المصري اليوم فى مواجهة نادي الحرس الوطني بطل النيجر، ضمن الدور 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2022.

وتقدم المصري اليوم خلال هذا الموضوع تفاصيل المباراة وهي : « موعد مباراة الأهلي والحرس الوطنى بطل النيجر اليوم - القنوات الناقلة لمباراة الأهلي - تشكيل الأهلي - قائمة الأهلي - معلق مباراة الأهلي - زي الأهلي والحرس الوطنى- حكم مباراة الأهلي. »

يلعب النادي الأهلي والحرس الوطنى بطل النيجر اليوم فى إطار بطولة دوري أبطال أفريقيا، الدور 32، وتبدأ مباراة الأهلي ضد الحرس الوطني فى تمام الساعة 5.30 مساءًا بتوقيت مصر، والذى يوافق الساعة 6.30 مساءًا بتوقيت السعودية.

ويواجه الأهلي بطل النيجر اليوم على أرض ملعب «جينرال سيني كونتش» فى نيامي عاصمة دولة النيجر.

7500 مشجع يحضرون مباراة الأهلي والحرس الوطنى

وافق الإتحاد الإفريقي لكرة القدم على حضور 7500 مشجعًا من مشجعي النادي الأهلي مباراة الأهلي والحرس الوطني اليوم فى عاصة النيجر.

زي الأهلي أمام بطل النيجر

تم الإتفاق خلال الإجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي والحرس الوطني فى نيامي عاصمة النيجر، أن يرتدي النادي الأهلي خلال المباراة القميص الأحمر والشورت الأسود وجوارب حمراء، بينما يرتدي حارس المرمي زيًا باللون الأصفر كاملاً.

ويرتدي بطل النيجر الزي الأبيض كاملاً، بينما يرتدى حارس مرمي الحرس الوطني الطاقم البنفسجي.

وينكن معرفة المزيد عن الإجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي والحرس الوطني وزي الفريقين من هنا.

القنوات الناقلة المفتوحة لمباراة الأهلي والحرس الوطنى فى بطولة أبطال أفريقيا

تنقل قناة النادي الأهلي اليوم مباراة الأهلي وبطل النيجر من مدينة نيامي عاصمة النيجر.

وتنقل أيضًا مجموعة قنوات أون تايم اسبورت مباراة الأهلي ضد الحرس الوطنى عبر البث الأرضي والفضائي، ويسبقها استوديو تحليلي قبل ساعة من بدء المباراة.

ويمكنك معرفة تردد جميع قنوات أون تايم سبورت ON Time Sport للبث الفضائي والأرضي من خلال الضغط هنا.

وتستطيع معرفة تردد قناة الأهلي من خلال الضغط هنا.

معلق مباراة الأهلي والحرس الوطني اليوم

قررت مجموعة قنوات أون تايم سبورت ON Time Sport إسناد مهمة التعليق على مباراة الأهلي والحرس الوطنى بطل النيجر إلي المعلق الرياضي مؤمن حسن.

حكم مباراة الأهلي والحرس الوطنى بطل النيجر

اختار الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، كاف، الحكم الغاني دانيال لاريا، لإدارة مباراة الأهلي ضد «جيندارميرى» أو الحرس الوطنى بطل النيجر، والذي سبق وأدار لقاء الأهلي وسونديب بطل النيجر فى بطولة أبطال أفريقيا 2021، وفاز الأهلي بالمباراة بهدف للاشيئ.

قائمة الأهلي لمباراة الحرس الوطني

تضم قائمة الأهلي لمباراة بطل النيجر فى بطولة دوري أبطال أفريقيا التي أعلنها الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني، 19 لاعبًا كما يلي:

حراسة المرمى: على لطفي وحمزة علاء ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: رامي ربيعة وأيمن أشرف وعلي معلول وبدر بانون وياسر إبراهيم وأكرم توفيق ومحمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد محمود وطاهر محمد طاهر وعمرو السولية ووليد سليمان.

خط الهجوم: محمود كهربا وأحمد نبيل كوكا ومحمد شريف.

ويمكن معرفة مزيد من التفاصيل عن قائمة الأهلي لمباراة الحرس الوطني من هنا.

تشكيل الأهلي اليوم لمواجهة الحرس الوطنى بطل النيجر

تتزايد الغيابات عن تشكسل الأهلي اليوم، ويتوقع أن تكون تشكيلة الأهلي المتوقع اليوم أمام حرس الحدود كما يلي:

حراسة المرمى: على لطفي.

خط الدفاع: على معلول وبدر بانون وأيمن أشرف وأكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية ووليد سليمان وأليو ديانج.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر ومحمد شريف ومحمود كهربا.

وتستطيع معرفة المزيد من التفاصيل عن تشكيل الأهلي أمام بطل النيجر في دوري أبطال أفريقيا والغيابات فى صفوف الفريق من هنا.

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