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رؤساء مدن القليوبية يتابعون خطة مواجهة الأمطار بالمرور على البالوعات وسيارات الكسح (صور)

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رؤساء مدن القليوبية يتابعون خطة مواجهة الأمطار بالمرور على البالوعات وسيارات الكسح (صور) رؤساء مدن القليوبية يتابعون خطة مواجهة الأمطار بالمرور على البالوعات وسيارات الكسح (صور)

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تابع رؤساء المدن والمراكز في محافظة القليوبية عمليات تطهير البالوعات إستعدادا لفصل الشتاء وهطول الأمطار حيث قامت فرق الأزمات والكوارث بجميع المدن بإعلان حالة الطوارىء تحسبا لأى تقلبات جوية

ففى حى شرق شبرا الخيمة قام اللواء خالد فوزى رئيس حى شرق بتوجيه فرق الأزمات باعمال المتابعه والمشاركه مع الاجهزه الخدميه المعاونه لشركه مياه الشرب والصرف الصحى اثناء أعمال تطهير بلاعات تصريف الامطار والتأكد من جاهزيتها لتصريف الامطار الزائده

أكد رئيس الحى بأنه يتم عمل مناورات محاكاه من جميع الأجهزه للتأكد من مدى جاهزيه فرق التدخل السريع لمواجهه الطوائ أو الازمات المختلفه .

كما قام الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر بمتابعة كافة الاستعدادات لموسم السيول والأمطار والإلتزام بتنفيذ الترتيبات والتدابير اللازمة لمواجهة أي مخاطر محتملة نتيجة سوء الأحوال الجوية في فصل الشتاء وتطهير بالوعات تصريف الأمطار بالتنسيق مع شركة مياه الشرب بكفر شكر

وتابع طلال ربيع نائب رئيس مركز ومدينة الخانكة واحمد عبدالهادي مدير ازمات المحافظة جاهزية المعدات الموجودة بالحملة وشركة مياة الشرب والصرف الصحي لمجابهة الأزمات والكوارث حيث تفقد المعدات من جميع السيارات واللوادر وسيارات شفط المياة ومدى الاستعداد لمواجهة الأزمات والكوارث ودخول شهر الشتاء وقرب هطول الأمطار ومدى الجاهزية المسبقة لسرعة السيطرة على الازمة وسرعة شفط الامطار من قبل سيارات الكسح كما تم المرور على بعض بلاعات الامطار بالمدينة والكشف عليها للتأكد من جاهزيتها للعمل.

رؤساء المدن يتابعون خطة مواجهة الامطار فى القليوبية
رؤساء المدن يتابعون خطة مواجهة الامطار فى القليوبية
رؤساء المدن يتابعون خطة مواجهة الامطار فى القليوبية
رؤساء المدن يتابعون خطة مواجهة الامطار فى القليوبية
رؤساء المدن يتابعون خطة مواجهة الامطار فى القليوبية

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المصرى اليوم

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