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تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن قضية التعدي على الأراضي بالبناء غير المخطط، وكيفية التخلص منها، موضحًا أنها مسؤولية مشتركة، قائلًا إن أي قضية أتحدث عنها هي قضية تهم الدولة والحكومة والمواطنين، ولذلك لا يمكن النجاح فيها إلا بالتعاون المشترك.

وأوضح- خلال افتتاح مجموعة مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة، السبت : «أنا اتكلمت في الصورة دي على التعدي على الأراضي الزراعية والبناء غير المخطط وآثاره علينا»، مضيفًا : «عشان انت تقول احنا ليه مش عارفين نعمل برنامج نظافة كويس، طب هنعمله إزاي؟!، أنا عشان أعمل برنامج نظافة كويس في مصر بردو هتقابلني مشكلة البناء غير المخطط».

وتابع : «قدامي خيار من اتنين، يا أشوف وأسكت، يا أشوف واشتغل، وأنا ماعرفش أسكت، وانتم ماتسكتوش، لازم تحلوا معايا القضية».

عدد المخالفات التي تم رصدها خلال السنوات الثلاث ونصف السنة الماضية- بعد فتح ملف مخالفات البناء والتعدي على الأراضي- 2.8 مليون، وهو عدد المتقدمين للتصالح، بمعنى أنه قد يكون أكثر من ذلك.