محافظ بورسعيد يشارك طلاب مدرسة سانت ماري طابور الصباح

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واصل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، جولاتة الميدانية لمتابعة سير العملية التعليمية بالمدارس الحكومية والخاصة، وشارك اليوم السبت طلاب مدرسة سانت ماري، طابور الصباح وتحية العلم، رافقه خلالها الدكتور نبوي باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد. والأستاذ عزيز شنودة مدير المدرسة

وأوضح «محافظ بورسعيد» خلال كلمته للطلاب، على أهمية إلتزام الطلاب في المدارس وأنه لن يتم السماح بالغياب خلال العام الدراسي، موجها بالحرص على تطبيق الإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات والتزام التباعد الاجتماعى حرصا على سلامتهم.

وأشار إلى أهمية اعتماد الطلاب على أنفسهم والابتعاد عن الدروس الخصوصية، والالتزام في المدارس من أجل تحصيل المناهج الدراسية والالتحاق بالأنشطة الفنية والرياضية الثقافية المختلفة والتى تساهم في رفع القدرات والمهارات الإدراكية لدى الطلاب.