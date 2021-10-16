أخبار عاجلة

المفوضية الأوروبية تدعو لاتخاذ إجراءات لمنع تزايد أسعار الكهرباء -
مواعيد صلاة الجمعة اليوم 22-10-2021 في 78 مدينة مصرية -
جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 22-10-2021 والقنوات الناقلة.. لقاءات الزمالك وأرسنال وفيتا كلوب -
وظائف شاغرة في السعودية للجنسين في وزارة البيئة والمياه والزراعة -
وزير النقل الموريتاني يزور مشروعات المقاولون العرب -
مسلسل بربروس Barbaros .. الحلقة 6 مترجمة للغة العربية عبر قناة TRT واليرموك -
«شعراوي»: نقترب من تشغيل ٣٣٣ مجمع حكومي مميكن بقرى «حياة كريمة» -
مياه المنيا تنفذ حملة توعية بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع -
الأمن الروسي يعلن إحباط هجوم "داعشي" في إقليم ستافروبول -
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت يصل إلى سوتشي للقاء الرئيس بوتين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

فتش عن "شجرة الشيطان".. كلاب وثعابين تحاصر سكان مخطط الليث الجنوبي!

Print
فتش عن "شجرة الشيطان".. كلاب وثعابين تحاصر سكان مخطط الليث الجنوبي! فتش عن "شجرة الشيطان".. كلاب وثعابين تحاصر سكان مخطط الليث الجنوبي!
مناشدات للسكان تطالب بتدخُّل سريع والتحرُّك للقضاء على "السلم الأمريكي" أولاً

فتش عن

وثّق مواطن في الليث بالتحديد في المخطط الجنوبي؛ كلاباً ضالة تتخذ من مدخل منزله مأوى لها، إضافة إلى ثعبان لقي حتفه بمقربة من منزله؛ يتضح أنه تعرّض للدهس قبل وصوله إلى المنزل.

وعزا المواطن تكاثر الكلاب والثعابين في المخطط الجنوبي بمحافظة الليث؛ إلى وجود "شجرة الشيطان"، كما يحلو للبعض تسميتها، وانتشارها في المخطط؛ ما جعل المكان بيئة مناسبة لتكاثر الثعابين؛ إضافة إلى الكلاب التي تأوي وتستظل بظلال هذه الأشجار المنتشرة، والذي يتطلب تحركاً عاجلاً من الجهات المختصة.

وأبدى المواطن تخوفه من الكلاب الضالة التي هي الأخرى بحاجة إلى حملة بلدية للقضاء عليها؛ خاصةً أنها تشكل خطراً محتوماً على المارة بمن فيهم الأطفال، لافتاً إلى أن اختباءها وسط الشجر ساعد في عدم القضاء عليها، في إشارة له بأن القضاء على "السلم الأمريكي" هو ما يتطلع إليه السكان أولاً.

وناشد الجهات المعنية بضرورة التدخل لإنهاء معاناتهم مع الظواهر السلبية في المخطط، والمتمثلة في انتشار الكلاب الضالة، وظهور الثعابين بين حين وآخر، إلى جانب مناشدتهم بالقضاء على الشجر الذي فرض سيطرته على المخطط وسط صمت رهيب من الجهات المختصة في القضاء عليها والحيلولة دون انتشارها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الأمن العام: رصد عدد من مخالفات لائحة الذوق العام في افتتاح موسم الرياض وسيتم التعامل مع مرتكبيها

الأمن العام: رصد عدد من مخالفات لائحة الذوق العام في افتتاح موسم الرياض وسيتم التعامل مع مرتكبيها

هل يعيد الربط بين السعودية والإمارات إحياء مشروع قطار الخليج السريع؟.. "آل معجبة" يجيب

هل يعيد الربط بين السعودية والإمارات إحياء مشروع قطار الخليج السريع؟.. "آل معجبة" يجيب

القبض على مواطن تعمد صدم مركبة على أحد الطرق العامة بمكة المكرمة

القبض على مواطن تعمد صدم مركبة على أحد الطرق العامة بمكة المكرمة

الأمن العام: رصد عدد من مخالفات لائحة الذوق العام في افتتاح موسم الرياض وسيتم التعامل مع مرتكبيها

الأمن العام: رصد عدد من مخالفات لائحة الذوق العام في افتتاح موسم الرياض وسيتم التعامل مع مرتكبيها