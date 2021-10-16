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تكشف عن لقاح لفيروس كورونا مخصص للأطفال

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روسيا تكشف عن لقاح لفيروس كورونا مخصص للأطفال تكشف عن لقاح لفيروس كورونا مخصص للأطفال

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قال مدير مركز جاماليا لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، ألكسندر جينتسبرج، إن اللقاح المضاد لفيروس كورونا المخصص للأطفال سيحمل اسم «سبوتنيك M».

وكانت قد نجحت في اكتشاف أول لقاح مضاد لفيروس كورونا يحمل اسم «سبوتينك v».

وأضاف المسؤول الطبي الروسي، إن اللقاح ضد للأطفال يمكن أن يسمى «سبوتنيك M«، حيث»M«تعني للصغار (بالروسية).

وفي وقت سابق قال مساعد وزير الصحة الروسي، أليكسي كوزنتسوف، إن تطعيم المراهقين في حالة تسجيل اللقاح الجديد سيكون طوعيا، بشرط موافقة الوالدين، وفقا لـ «نوفوستي»، ونقل عنها موقع «روسيا اليوم».

وتجاوزت الإصابات العالمية 240 ملايين حالة وأكثر من 5 ملايين حالة وفاة منذ انتشار الجائحة.

المصرى اليوم

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