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ماليزيا تمنع غير الملقحين بتطعيمات كورونا من الذهاب إلى المساجد والاحتفالات الدينية

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ماليزيا تمنع غير الملقحين بتطعيمات كورونا من الذهاب إلى المساجد والاحتفالات الدينية ماليزيا تمنع غير الملقحين بتطعيمات كورونا من الذهاب إلى المساجد والاحتفالات الدينية

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كشف رئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري يعقوب، إن مواطني بلاده غير الحاصلين على تطعيمات ضد كورونا سيفقدون قريبا جزء من امتيازاتهم، رغم أن التطعيم ضد الوباء لا يعد إلزاميا بعد.

ودعا يعقوب في تصريحات نقلتها صحيفة «النجم»، الجميع إلى تلقي لقاح كورونا بأسرع ما يمكن.

وأكد عدم السماح للسكان غير الملقحين زيارة المطاعم والمساجد، كما لن يتمكنوا من السفر إلى مدن أخرى، حتى زيارة الأقارب خلال الأعياد الدينية الكبرى، وفقا لما نقلت «تاس».

وتجاوزت الإصابات العالمية 240 ملايين حالة وأكثر من 5 ملايين حالة وفاة منذ انتشار الجائحة.

المصرى اليوم

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