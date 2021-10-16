توبيخ في العراق.. رسالة عاجلة من «الصدر» إلى «المالكي»

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وجّه زعيم التيار الصدري (الشيعي) في العراق مقتدى الصدر رسالة إلى أمين عام حزب الدعوة الإسلامي (الشيعي) نوري المالكي، أعرب فيها عن تفاجئه بتصريح المالكي فيما يخص الانتخابات العراقية الأخيرة، واصفاً تصريح المالكي بـ «الكلام المنقوص».

وقال الصدر في الرسالة التي وجهها للمالكي، الجمعة: «نعم، سمعتُ اليوم بتصريح (المالكي) في ما يخصّ العملية الإنتخابية الحالية ولعلي تفاجأت بكلامه، لكنه منقوص. فعليه تدارك ما ضاع وأضاع نصيحة منّي قربة إلى الله تعالى».

محطات نوري المالكي في السلطة 15 - صورة أرشيفية

وكان المالكي قد طالب، الجمعة، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإصلاح «الخلل» الذي يشوب العملية الانتخابية وعدم الميل لأي طرف من الأطراف السياسية المتنافسة، معبراً عن موقفه من العملية الانتخابية.

وأوضح الصدر أن «ما ضاع لا يعوّض بالتمسّك بالسلطة والتسلّط، فقد جرَّبَ ولم ينجح»، مؤكداً أن «المُجَرَّب لا يُجَرَّب».

وقال الصدر في رسالته: «الخطأ ليس عيباً مادُمنا غير معصومين.. بل الخطأ هو الإصرار عليه وعدم الإعتراف به.. كما نحن عليه من كشف المُتستّرين والمُنتفعين ومُعاقبة المُفسدين، فهذه تربية آل الصدر لنا، ولستُ هنا في مقام الإتهام، بل إنني في مقام النصيحة: فالاعتراف بالخطأ فضيلة».