عامل يقتل نجل شقيقه بسبب خلافات عائلية في شبين القناطر

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طعن عامل نجل شقيقه بألة حادة في رقبته ولقى مصرعه في الحال إثر مشادة بينهما تحولت لمشاجرة بقرية كفر الشوبك دائرة مركز شرطة شبين القناطر بسبب خلافات عائلية وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام وألقى القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مأمور مركز شرطة شبين القناطر إشارة من المستشفى بوصول «ع ي ع» 22 سنه حداد جثة هامدة إثر إصابته بطعنة نافذه بالرقبة إثر مشاجرة مع عمه بسبب خلافات عائلية.

تم إخطار اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عم المجنى عليه نشبيت بينهما مشادة كلامية تحولت لمشاجرة اثر خلافات بينهما فقام بالمتهم بطعنه في الرقبه بأله حادة أدت لوفاتة وتم نقل المجنى عليه إلى المستشفى وألقى القبض على المتهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.