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إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب توك توك بالمنيا

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إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب توك توك بالمنيا إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب توك توك بالمنيا

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أصيب 3 أشخاص بينهم طفل في حادث انقلاب توك توك بطريق المحيط بمركز المنيا.

تلقي اللواء محمد عبدالتواب، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب توك توك، بطريق مصرف المحيط، المؤدي لقرية تله بمركز المنيا، نتيجة السرعة.

تسبب الحادث في إصابة 3 أشخاص بينهم طفل عبده سيد محمد، 5 سنوات، وكريم طه محمد، 20 سنة، سائق التوك توك، واحمد ربيع طه، 21 سنه، لا يعمل، مقيمون قرية تله بمركز المنيا.

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام، لتلقي العلاج، والتحفظ على التوك توك تحت تصرف النيابة العامة .

المصرى اليوم

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