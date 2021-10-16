«المعلمين»: وفد من فرعية ملوي يوزع هدايا على أبناء المعلمين الأيتام

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أعلنت نقابة المعلمين، عن قيام وفد من النقابة الفرعية للمعلمين بملوي، بزيارة بعض المدارس والاطمئنان على أحوال المعلمين، وتوزيع هدايا وحقائب مدرسية على أبناء المعلمين الأيتام، وإعطائهم النصائح حول أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظاً على سلامتهم.

وأوضحت النقابة في بيان نشرته صفحتها الرسمية بوقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن حماده النقيب، رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بملوي، أكد لمعلمين المدارس التي تم زيارتها أن النقابة تبذل قصارى جهدها للحفاظ على كرامة المعلمين، واستقرارهم؛ ورافقه في الزيارة أعضاء من النقابة الفرعية، وصلاح حامد، رئيس مجلس أمناء إدارة ملوي التعليمية، والشيخ نصر الدين محمد، رئيس لجنة الخطاب الديني بالإدارة.

واختتم البيان: «جاء ذلك بناء على تعليمات وتوصيات خلف الزناتي، نقيب المعلمين، ورئيس اتحاد المعلمين العرب، للنقابة الفرعية، واللجان النقابية في جميع انحاء الجمهورية، بمتابعة أحوال المعلمين والتواصل معهم لحل أي مشكلة يتعرضون لها وتلقي الشكاوى».