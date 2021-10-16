6 وفيات و198 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة

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أعلنت وزارة صحة حماس في غزة، عن تسجيل 6 وفيات و198 إصابة جديدة بفيروس كورونا عقب إجراء 793 فحصًا مخبريًا في قطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة، في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، إلى أنّ بلغت تعافي 1050 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، واجمالي تراكمي للمصابين 179635 إصابة.

وأشارت إلى أن بلغ اجمالي الحالات النشطة 9736 حالة، والمتعافين 168393 حالة، والوفيات 1506 وفاة.

وأوضحت أنّ الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 214 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 136 حالة.