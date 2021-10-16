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بـ«شوقنا» و«» يتألق في حفل الأردن (صور)

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بـ«شوقنا» و«برج الحوت» عمرو دياب يتألق في حفل الأردن (صور) بـ«شوقنا» و«» يتألق في حفل الأردن (صور)

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وسط حضور جماهيري كبير أحيا النجم الكبير مساء أمس حفلًا في العقبة بالأردن وسط حضور جماهيري كبير قام الهضبة بغناء مجموعة من أجمل أغانيه على رأسها اغاني ألبومه الجديد «عيشني».

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الهضبة فور غنائه «إنت الحظ» وكذلك«رايقة» والتي تعد من أحدث أغانيه.

وقدم عمرو دياب فاصلا من أغانيه القديمة وسط تفاعل الجمهور من بينها «شوقنا» و«قمرين» و«أنا مهما كبرت صغير».

كما قدم مجموعة من أشهر أغانيه مثل «يا أنا يا لا»، «» وغيرها من الأغاني التي طالما أحبها الجمهور وارتبط بها.

وكان الهضبة قد طرح أمس أحدث أغنياته «ببتدي م الزيرو» وفور طرحها تصدرت تريند موقع تويتر.

أغنية «ببتدي م الزيرو» من كلمات أيمن بهجت قمر ولحن محمد يحيى وتوزيع نادر حمدي وميكساچ وديچتال ماستر أمير محروس.

عمرو دياب يتألق في حفل الأردن
عمرو دياب يتألق في حفل الأردن
عمرو دياب يتألق في حفل الأردن
عمرو دياب يتألق في حفل الأردن
عمرو دياب يتألق في حفل الأردن
عمرو دياب يتألق في حفل الأردن
عمرو دياب يتألق في حفل الأردن
عمرو دياب يتألق في حفل الأردن
عمرو دياب يتألق في حفل الأردن
عمرو دياب يتألق في حفل الأردن
عمرو دياب يتألق في حفل الأردن
عمرو دياب يتألق في حفل الأردن
عمرو دياب يتألق في حفل الأردن
عمرو دياب يتألق في حفل الأردن

كان الحفل قد أثار جدلا كبيرا قبل أسابيع منذ الإعلان عن تقديمه، إذن نفذت تذاكر الحفل بالكامل منذ فترة، وتراوحت التذاكر بين 85-300 دينار أردني (119-423 دولارا )، وأثارت هذه الأرقام حفيظة بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، لدرجة المطالبة بمنع إقامته ، إذ اعتبروها مبالغ فيها، لافتين إلى أن الأسعار الباهظة لا تتفق والحالة المعيشية لكثير من الأردنيين الذي يعاني بعضهم من صعوبات اقتصادية وتعرض آخرين للطلاق بسبب تلك الصعوبات المادية، وانتشرت بعض التعليقات الساخرة عن أن الحفل قد يدفع السلطات لزيادة الضرائب، بمنطق أن»لدى الأردنيين الكثير من الأموال لينفقوها على الحفلات.

كما حذر البعض من انتشار بسبب الإقبال المتوقع على الحفل.

المصرى اليوم

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