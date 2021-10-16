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بعد ثلاثية «نصيبي وقسمتك» يعود التعاون مجددا بين المنتج احمد عبدالعاطي والمؤلف عمرو محمود ياسين لاستكمال سلسله العمل الفني الجديد «نصيبي وقسمتك» الجزء الرابع.

حيث نشر السيناريست «عمرو محمود ياسين» عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الشهير «فيس بوك» قبل أعوام بدأنا رحلة جميلة انا والمنتج المحترم احمد عبدالعاطي(شركة آرت ميكرز) وقدمنا اولى مواسم مسلسل نصيبي وقسمتك للمرة الأولى.

وتابع «ياسين» ثم عدنا وكررنا التجربة مرة ثم مرة وتكرر النجاح بحمد لله في كل مرة.. ودائما كنا نتلقى أراء شديدة الإيجابية عن المسلسل بكل أجزائه ومطالبات دائمة بتقديم موسم جديد.. وهو الأمر الذي شجعنا لتكرار التجربة مجددا..

واختتم حديثه قائلا :- قريبا نصيبي وقسمتك ٤ ... ونتمنى من الله التوفيق ..

وعلق عليه المنتج احمد عبدالعاطي نتمنى من الله التوفيق.. دعواتكم.

جدير بالذكر تعتبر نوعية قصص الدراما المصريه المنفصلة المتصله من أكثر النوعيات التي انتشرت بكثرة خلال الفترة الأخيرة، حيث كان بداية انطلاقها هو مسلسل “نصيبي وقسمتك” الجزء الاول عام ٢٠١٦ الذي كتبه المؤلف عمرو محمود ياسين حيث كانت تتكون كل حكاية في الجزء الاول طرح 15 حلقة من المسلسل، وكان لكل قصة 3 حلقات، وفي الموسم الثاني أصبحت 9 حكايات، وكذلك أيضًا الموسم الثالث، واستمر نجاح مسلسل “نصيبي وقسمتك” لثلاثة مواسم كل موسم مجموعه من حكايات، ثم جاء بعد نجاحه على شاشه الدراما العديد من الاعمال الدراميه المنفصله المتصله.

و تتمتع هذه النوعيه من المسلسلات بميزة أخرى، وهي إتاحة مشاركة عدد كبير من الفنانين والمخرجين في عمل واحد، حيث شارك في الجزءالاول من مسلسل نصيبي وقسمتك عددا كبير من النجوم هاني سلامة، مي سليم، ايهاب فهمي، نيكول سابا.

وكذلك ضم الجزء الثاني عددًا كبيرًا من النجوم وأبرزهم بسمة، ودرة، وهنا شيحة، وشيري عادل، وحنان مطاوع، وريم مصطفى، ونجلاء بدر، وهيدي كرم، وكريم قاسم، وأحمد فلوكس، وأحمد صلاح حسني، ومحمد كيلاني، وأحمد مجدي، وعمر السعيد، وإيهاب فهمي.

وشارك في بطولة حكايات الجزء الثالث كلاً من هبة مجدى وهانى عادل وعبير صبرى، وهنا شيحة، وملك قورة، شريف سلامة، ايمان العاصى، كريم قاسم، طارق صبرى، ميرنا نور الدين، نسرين أمين، سارة نخلة، هاجر أحمد، دنيا عبدالعزيز، محمد الشرنوبى، هدى المفتى، نرمين الفقى، هبة عبدالغنى، ميدو عادل ورانيا منصور وعدد آخر من الفنانين.

المسلسل تأليف عمرو محمود ياسين، وإنتاج شركة ارت ميكرز للمنتج أحمد عبدالعاطي.