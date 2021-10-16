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بعث الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان برقية تهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول ذكرى “المولد النبوي الشريف”، أعرب فيها عن أسمى وأطيب آيات التهاني لفخامته داعيًا المولى عزَّ وجلَّ أن يعيده الله على سيادته وعلى مصرنا الحبيبة وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

كما هنأ رئيس الجامعة أسرة جامعة حلوان “السادة النواب والعمداء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب والعاملين” بحلول ذكرى المولد النبوى الشريف، أعاده الله عليهم وعلى ذويهم بالخير واليمن والبركات، داعيا المولى عز وجل أن ينعم على مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان والاستقرار.