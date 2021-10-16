الصحف الرومانية تفرد تحقيقا مطولا يبرز السياحة المصرية وإمكانيات شرم الشيخ

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أفردت وسائل الإعلام الرومانية تحقيقا مطولا عن السياحة وقضاء عطلات الشتاء في مصر، التي أصبحت الوجهة المفضلة والرئيسية للسياح الرومانيين وبخاصة مدينة شرم الشيخ الذين يعتبرونها المنطقة السياحية الأكثر أمنا وأمانا في العالم في الوقت الحالي، حيث الأسعار الملائمة وانحسار العدوى علاوة على الطقس الرائع وتنوع المزارات السياحية، وحفاوة الاستقبال والخدمات المميزة.

ونشرت الصفحة الرسمية لمحافظ جنوب سيناء ان هذه الاهمية بعد الزيارة الرسمية التي قام بها اللواء خالد فودة ،محافظ جنوب سيناء على رأس وفد من رجال الأعمال والمستثمرين، لرومانيا، ولقائه مع رئيس بلدية سينايا فلاد أوبرا، في 7 أكتوبر، لمناقشة مشاريع التنمية السياحية المشتركة المستقبلية في كلا الوجهتين، وتوقيع اتفاقية تآخي بين مدينتى شرم الشيخ وسينايا الرومانية.

ومن المتوقع زيادة الرحلات الرومانية إلى شرم الشيخ خلال الفترة القادمة نتائج الزيارة الهامة لمحافظ جنوب سيناء، والذى من مؤداة تنشيط السياحة واستمتاع الرومان بالمزايا المتعددة للمدينة والمتمثلة في الطقس المعتدل وتنوع في السياحة مثل السياحة البحرية والترفيهية والسفارى والسياحة الثقافية ويدعم هذا الحب والاحترام المتبادل ما بين الشعبين المصرى الرومانى في الماضى والحاضر والمتوقع زيادة الطلبات في الفترة القادمة «، كما يقول لوسيان بدير سيا، الرئيس التنفيذي لوكالة IRI Travel.

كما أن هناك العديد من الأنشطة الاقتصادية الرومانية المصرية الأخرى التي تعود بفوائد كبيرة على كلا البلدين.