«القومي للمسرح» يحتفل بمشوار صلاح عبدالصبور

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تحت رعاية وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وإشراف رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال، وفي إطار احتفال وزارة الثقافة بمرور أربعين عاماً على رحيل الشاعر الكبير صلاح عبدالصبور. يعرض المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير ياسر صادق؛ فيلم تسجيلي بعنوان «فارس الكلمة» من إنتاج المركز القومي للمسرح؛ يستعرض السيرة الذاتية والفنية للشاعر الراحل صلاح عبدالصبور.

يعقبه دراسة نقدية: إعداد وتقديم د. مصطفى سليم- رئيس قسم الدراما والنقد بالمعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون؛ تتناول إصدار المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية «عبث إدريس وعبدالصبور في المسرح المصري» تأليف د. أحمد سخسوخ، بحضور نخبة من الأكاديميين والنقاد والشعراء والمهتمين بمجال المسرح، وذلك في السابعة مساء الأحد الموافق ٢٤ أكتوبر ٢٠٢١م بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.