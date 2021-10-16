أخبار عاجلة

«شعراوي»: نقترب من تشغيل ٣٣٣ مجمع حكومي مميكن بقرى «حياة كريمة» -
مياه المنيا تنفذ حملة توعية بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع -
الأمن الروسي يعلن إحباط هجوم "داعشي" في إقليم ستافروبول -
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت يصل إلى سوتشي للقاء الرئيس بوتين -
رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية يزور «الإسكندرية» لتعزيز التعاون المشترك (صور) -
أحمد دياب فى ندوة اليوم السابع العالم كله شغال على الكرة صناعة ولازم الأندية تنشئ شركات مساهمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مياه أسيوط: خطة توعوية لترشيد الاستهلاك بالمشاركة في 22 ندوة تنموية بمختلف المدارس

Print
مياه أسيوط: خطة توعوية لترشيد الاستهلاك بالمشاركة في 22 ندوة تنموية بمختلف المدارس مياه أسيوط: خطة توعوية لترشيد الاستهلاك بالمشاركة في 22 ندوة تنموية بمختلف المدارس

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء المهندس هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، توجيهاته لإدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بأهمية وضع خطة توعوية على مدار العام مع الوضع فى الاعتبار الندوات المزمع تنفيذها بالمدارس على مستوى المحافظة.

وقال، إنه مع بدء العام الدراسي الجديد، نسقت إدارة التوعية بالشركة مع مدرية التربية والتعليم بأسيوط وإدارة التربية البيئية والسكانية والصحية وبمشاركة أئمة وقساوسة رجال الدين لتوعية النشء الصغير بأهمية الحفاظ على المياه.

وأضاف أنه من المقرر أن تشمل خطة التوعية عقد عدد 22 ندوة تنموية بمختلف مدارس المحافظة على مختلف مراحلها التعليمية.

وأوضح أن فريق التوعية وفريق المشاركة المجتمعية استعد للمشاركة فى الندوات والأنشطة الترفيهية المنعقدة بالمدارس لتنفيذ أنشطتهم التوعوية المختلفة من العروض المسرحية ومسرح العرائس والألعاب التعليمية الترفيهية وألعاب الرسم والتلوين فضلا عن تجهيز الهدايا والبرشورات التوعوية والتصميمات المعبرة عن أهمية قطرة ، هذا بالإضافة إلى تجهيز سيارة خدمة العملاء التى تعد محاكاة لكيفية استخدام المياه فى المنازل ليتمكن الطلاب من نقل ذلك لأسرهم فيكونوا سفراء صغار للمياه فى مجتمعهم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
"حانة الماء".. تجربة لتذوق المياه المعدنية الشهيرة في المجر بإكسبو 2020 دبي

"حانة الماء".. تجربة لتذوق المياه المعدنية الشهيرة في المجر بإكسبو 2020 دبي

"سقيا الماء" بمكة تصدر تقريرها الشهري.. وتوزع 18 ثلاجة رأسية

"سقيا الماء" بمكة تصدر تقريرها الشهري.. وتوزع 18 ثلاجة رأسية

الماء على الريق نافعٌ أم ضار؟.. تعرف ماذا يحدث للجسم بعد شرب كأس ماء قبل الإفطار

الماء على الريق نافعٌ أم ضار؟.. تعرف ماذا يحدث للجسم بعد شرب كأس ماء قبل الإفطار

الماء على الريق نافعٌ أم ضار؟.. تعرف ماذا يحدث للجسم بعد شرب كأس ماء قبل الإفطار

الماء على الريق نافعٌ أم ضار؟.. تعرف ماذا يحدث للجسم بعد شرب كأس ماء قبل الإفطار