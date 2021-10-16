مياه أسيوط: خطة توعوية لترشيد الاستهلاك بالمشاركة في 22 ندوة تنموية بمختلف المدارس

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أصدر اللواء المهندس هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، توجيهاته لإدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بأهمية وضع خطة توعوية على مدار العام مع الوضع فى الاعتبار الندوات المزمع تنفيذها بالمدارس على مستوى المحافظة.

وقال، إنه مع بدء العام الدراسي الجديد، نسقت إدارة التوعية بالشركة مع مدرية التربية والتعليم بأسيوط وإدارة التربية البيئية والسكانية والصحية وبمشاركة أئمة وقساوسة رجال الدين لتوعية النشء الصغير بأهمية الحفاظ على المياه.

وأضاف أنه من المقرر أن تشمل خطة التوعية عقد عدد 22 ندوة تنموية بمختلف مدارس المحافظة على مختلف مراحلها التعليمية.

وأوضح أن فريق التوعية وفريق المشاركة المجتمعية استعد للمشاركة فى الندوات والأنشطة الترفيهية المنعقدة بالمدارس لتنفيذ أنشطتهم التوعوية المختلفة من العروض المسرحية ومسرح العرائس والألعاب التعليمية الترفيهية وألعاب الرسم والتلوين فضلا عن تجهيز الهدايا والبرشورات التوعوية والتصميمات المعبرة عن أهمية قطرة الماء، هذا بالإضافة إلى تجهيز سيارة خدمة العملاء التى تعد محاكاة لكيفية استخدام المياه فى المنازل ليتمكن الطلاب من نقل ذلك لأسرهم فيكونوا سفراء صغار للمياه فى مجتمعهم.