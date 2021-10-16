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«الميكروفون اتقطع والنور اتطفى»..عمرو أديب ينتقد أغنية محمد رمضان في افتتاح الجونة ()

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«الميكروفون اتقطع والنور اتطفى»..عمرو أديب ينتقد أغنية محمد رمضان في افتتاح الجونة (فيديو) «الميكروفون اتقطع والنور اتطفى»..عمرو أديب ينتقد أغنية محمد رمضان في افتتاح الجونة ()

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أشاد الإعلامي عمرو أديب بسكتش «سمورة» في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي، الذي قدم احتفاء وإحياء لذكرى الراحل سمير غانم، وعدد من النجوم منهم يوسف شعبان وأحلام الجريتلي، ووصف ذلك بتقدير من الساحة السينمائية والفنية للنجوم الراحلين الذين أعطوا بأرواحهم ومجهودهم وعطاءهم للفن، لكن إدارة المهرجان قدمت أغنية هذا العام لاعلاقة لها بالمهرجان بحسب وصفه.

وتابع عمرو أديب خلال برنامجه «الحكاية» :«في حفل الافتتاح حصلت حاجة غريبة جدا وطبعا انا عارف لما هحكي الناس هتقول عشان انت متخانق معاه بس يعني ميهمنيش قولوا اللي انتوا عايزينه، إدارة مهرجان الجونة كل سنة بتعمل أغنية للمهرجان، أول سنة كانت 3 دقات دي كسرت الدنيا، السنة اللي فاتت كان رامي عياش وتامر حسني أشياء مذهلة، السنة دي بدون سبب واضح قرروا ان الأغنية بتاعة الحفلة يعملها الفنان محمد رمضان وبصرف النظر عن مشاكلي معاه ماشي، هما شايفينه راجل مسلي يعمل حفلة حلوة والناس تتفرج ،رغم أن المطربين اللي معاه أهم غنائيا منه في الأغنية».

محمد رمضان يحيي « الأفتر بارتي » بـ فعاليات افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2021

وواصل: «المهم في آخر الحفلة جات المذيعة الفاضلة فجأة كده راحت قايلة «اخر حاجة عندنا في الحفلة الفنان محمد رمضان» وراحت ماشية وقبل ما يطلعوا رمضان طلعوا سميح ساويرس ويسرا على المسرح فيسرا قالت «احنا مش عارفين احنا طالعين ليه ؟!»، يبدو أو هكذا علمت انهم كانوا مطلعينهم عشان يقدموا محمد رمضان ومقدموهوش موقف غريب.

وتابع «أديب»: «انا لغاية دلوقتي معنديش مشكلة مع رمضان عشان محدش يفهم غلط انا بحكي اللي حصل ودي كانت حاجة ع الهوا فجأة دخل رمضان غنى أغنية اسمها «جو البنات» حاجة ملهاش دعوة بالمهرجان خالص، واستعراض شكله مكنش حلو، خلصت الأغنية جه رمضان وقف على المسرح، أول ما هيبتدي يتكلم الميكروفون اتقطع والنور اتطفى، محدش قاله العواف أو مع السلامة أو حتى متشكرين، هو رمضان لسه بيقول «أنا عايز» راحوا قاطعين عليه النور والصوت شيء غريب جدا«.

واستكمل: «حتى المذيعة لما قدمته قالت «معانا محمد رمضان» بس وده محمد رمضان اللي لما بيتقدم اوعى نمبر وان وهيه مفيش حاجة خالص من دي، الراجل طلع وبعد ما خلص النور والصوت قطعوا والقاعة كلها خلصت.. طب يا جماعة لو مش عايزينه جبتوه ليه ؟!، طب ولو عايزينه عملتوا فيه كده ليه ؟! ميصحش كدة».

يذكر أن الفنان محمد رمضان قدم أغنية «جو البنات» خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي، والتي شاركه بالغناء فيها نجمى المغرب ريدوان ونعمان بلعياشي.

المصرى اليوم

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