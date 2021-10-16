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تشهد أسعار الذهب ، صباح اليوم السبت، 16 أكتوبر2021، استقرارا يستمر خلال يومى السبت والأحد، بسبب توقف التداول داخل البورصة لقضاء الإجازة الأسبوعية، وكان سعر الذهب عالميا تعرض لخسائر كبيرة، مساء الجمعة، تصل إلى 1.5%، بسبب صدور بيانات اقتصادية إيجابية وارتفاع عوائد السندات، وانخفض سعر الذهب في مصر بقيم من 8 إلى 10 جنيهات فى استجابة للانخفاض العالمى، وسجل متوسط سعر الذهب عيار 21، الأكثر انتشارا 772 جنيها.

وتقدم «المصرى اليوم» نشرة أسعار الذهب محليا وعالميا، ومؤشرات صعوده أو هبوطه لإيضاح الرؤية أمام المواطنين راغبى الشراء أو البيع أو التداول، سواء في مصر أو في البورصة العالمية.

أعلنت شعبة الذهب في مصر صباح اليوم أسعار الذهب في محال الصاغة، حيث تراوح سعر الذهب عيار 24 قيراطًا من 881 إلى 883 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 21 قيراطا من 770 إلى 772 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 18 من 660 إلى 662 جنيها، بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وتتراوح ما بين 7% و10%، حسب نوع العيار، وتراوح سعر الجنيه الذهب من 6160 إلى 6176 جنيهًا.

تستقر أسعار الذهب عالميا خلال يومى السبت والأحد عن الأسعار المنخفضة التى حققتها، مساء الجمعة عقب صدور تقرير مبيعات التجزئة لشهر سبتمبر والذى ارتفع بنسبة 0.8% ، وكان المتوقع أن يكون النمو بنسبة 0.5%،مما دفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأعلى ، وانخفض سعر الذهب فى التعاملات الفورية بنسبة 1.5% ليهبط إلى 1768.38 دولارا للأوقية ونزلت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.7% إلى 1768.30 دولارا للأوقية وتستقر الأسعار عند هذه الأرقام بسبب اغلاق البورصة لقضاء الإجازة الاسبوعية .

استقرت اسعار الذهب في أسواق المال، عند أسعار الإغلاق يوم الجمعة، وسجل سعر الذهب عيار 21 قيرطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 781.60 جنيها، وسجلت الأوقية «الأونصة»، 1,767.63 $ .

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