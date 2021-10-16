بطريرك الإسكندرية للروم يفتتح دير القديسة باراسكيفي في أوغندا ويُعيّن رئيساً جديداً له (صور)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل البابا ثيودوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الارثوذكس، والوفد المرافق له زيارته الرعوية إلى دولة أوغندا والتى تستمر حتى يوم 18 من أكتوبر الجارى، حيث وصل أمس إلى مدينة جولو في شمال أوغندا حيث يقع المقر الرئيسي لأبرشية جولو، وكان استقباله والأسقف سيلفستروس أسقف جولو وشرق أوغندا، وعند وصول البابا ثيودوروس إلى مدينة غولو استقبله رسميًا عمدة المدينة Okwonga Alfred، الذي رحب به في شمال أوغندا وأثنى على عمل الكنيسة الأرثوذكسية في المنطقة.

وأهدى البابا عمدة المدينة أيقونة الضابط الكل، وبعد ذلك قام البابا والوفد المرافق له بزيارة رعية القديس باسيليوس في مدينة جولو.

وقال المطران ناركيسوس الوكيل البطريركي في الإسكندرية، إن البابا ثيودوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، زار رعية القديس باسيليوس في مدينة جولو، وفي كلمته قال إن أعظم ما يسعده هو اعتناق المؤمنين للإنجيل والسماح لنور الإنجيل بالتألق في ثقافتهم، فنحن في أبرشية جولو حيث تعرض الناس لمذابح سياسية لسنوات عديدة، وحان الآن وقت القيامة«، معرباً عن أعظم سعادته بأن إنشاء أبرشية غولو يعني فجرًا جديدًا للمؤمنين هنا الذين لم يفقدوا إيمانهم على الرغم من الحرب.

وأوضح «ناركيسوس»، أن البابا توجه بعد الزيارة إلى منطقة بوسانا، وافتتح دير القديسة باراسكيفي، وترأس صلاة القداس الإلهي البطريركي بمعاونة كل من المتروبوليت مكاريوس مطران نيروبي وسائر كينيا والقائم مقام بطريركي على إبراشية كامبالا وسائر أوغندا، والأسقف نيوفيتوس أسقف نيري وشرق كينيا، والأسقف سيلفستروس أسقف جولو وشرق أوغندا.

وخلال القداس الإلهي رفع البابا ثيودوروس إلى درجة أرشمندريت الأب Demetrios Lubega. وعُينه رئيسًا لدير القديسة باراسكيفي، بحضور كهنة الأبرشية وعدد كبير من المؤمنين.

وفي كلمته وجه البابا الشكر إلى رئيس دير القديسة براسكفي الذي في منطقة ميجورا باليونان لمساهمته في بناء الكنيسة والدير، كما زار كنيسة القديس سبيريدون في نسينزي بمنطقة ناموتومبا في شرق أوغندا، ودير القديسة كاترين في مدينة كمبالا، وقام بتعيين الأخت ثوفوريا رئيسة للدير.

بطريرك الاسكندرية للروم يفتتح دير القديسة باراسكيفي في أوغندا ويُعيّن رئيساً جديداً له (صور)

بطريرك الاسكندرية للروم يفتتح دير القديسة باراسكيفي في أوغندا ويُعيّن رئيساً جديداً له (صور)

بطريرك الاسكندرية للروم يفتتح دير القديسة باراسكيفي في أوغندا ويُعيّن رئيساً جديداً له (صور)

بطريرك الاسكندرية للروم يفتتح دير القديسة باراسكيفي في أوغندا ويُعيّن رئيساً جديداً له (صور)

بطريرك الاسكندرية للروم يفتتح دير القديسة باراسكيفي في أوغندا ويُعيّن رئيساً جديداً له (صور)

بطريرك الاسكندرية للروم يفتتح دير القديسة باراسكيفي في أوغندا ويُعيّن رئيساً جديداً له (صور)

بطريرك الاسكندرية للروم يفتتح دير القديسة باراسكيفي في أوغندا ويُعيّن رئيساً جديداً له (صور)

بطريرك الاسكندرية للروم يفتتح دير القديسة باراسكيفي في أوغندا ويُعيّن رئيساً جديداً له (صور)

بطريرك الاسكندرية للروم يفتتح دير القديسة باراسكيفي في أوغندا ويُعيّن رئيساً جديداً له (صور)

بطريرك الاسكندرية للروم يفتتح دير القديسة باراسكيفي في أوغندا ويُعيّن رئيساً جديداً له (صور)

بطريرك الاسكندرية للروم يفتتح دير القديسة باراسكيفي في أوغندا ويُعيّن رئيساً جديداً له (صور)

بطريرك الاسكندرية للروم يفتتح دير القديسة باراسكيفي في أوغندا ويُعيّن رئيساً جديداً له (صور)

بطريرك الاسكندرية للروم يفتتح دير القديسة باراسكيفي في أوغندا ويُعيّن رئيساً جديداً له (صور)

بطريرك الاسكندرية للروم يفتتح دير القديسة باراسكيفي في أوغندا ويُعيّن رئيساً جديداً له (صور)