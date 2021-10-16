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«شعراوي»: نقترب من تشغيل ٣٣٣ مجمع حكومي مميكن بقرى «حياة كريمة»
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الجمعة 22 أكتوبر 2021 09:54 صباحاً
مياه المنيا تنفذ حملة توعية بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع
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الجمعة 22 أكتوبر 2021 09:54 صباحاً
الأمن الروسي يعلن إحباط هجوم "داعشي" في إقليم ستافروبول
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الجمعة 22 أكتوبر 2021 09:41 صباحاً
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت يصل إلى سوتشي للقاء الرئيس بوتين
-
الجمعة 22 أكتوبر 2021 09:41 صباحاً
رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية يزور «الإسكندرية» لتعزيز التعاون المشترك (صور)
-
الجمعة 22 أكتوبر 2021 09:40 صباحاً
أحمد دياب فى ندوة اليوم السابع العالم كله شغال على الكرة صناعة ولازم الأندية تنشئ شركات مساهمة
-
الجمعة 22 أكتوبر 2021 09:17 صباحاً
إيران تجري منـاورات جوية عبر البلاد وتكشف عن صواريخ "أرض-جو" موجهة
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الجمعة 22 أكتوبر 2021 09:13 صباحاً
إيران تمنح جائزة علمية لفيزيائيين مقيمين في الولايات المتحدة
-
الجمعة 22 أكتوبر 2021 09:13 صباحاً
موسكو تعارض تجدد الأعمال القتالية في سوريا
-
الجمعة 22 أكتوبر 2021 09:13 صباحاً
بوتين: هيمنة الغرب تتراجع أمام تعدد الأقطاب
-
الجمعة 22 أكتوبر 2021 09:13 صباحاً
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فيديو اليوم السابع
كارين وازن من الجونة: مبسوطة إني أول مرة أحضر مهرجان فى مصر
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فيديو اليوم السابع
السبت 16 أكتوبر 2021 09:01 صباحاً
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