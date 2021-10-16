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بعد تعديها .. تعرف علي الحديد و الأسمنت اليوم السبت 16 أكتوبر 2021

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بعد تعديها .. تعرف علي أسعار الحديد و الأسمنت اليوم السبت 16 أكتوبر 2021 بعد تعديها .. تعرف علي الحديد و الأسمنت اليوم السبت 16 أكتوبر 2021

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أثار ارتفاع أسعار البنزين المخاوف في الأسواق، من تأثيره على السلع الهامة في السوق المحلية، خاصة هي الحديد والأسمنت، حيث تم الإعلان يوم الجمعة الماضي عن زيادة البنزين يواقع 25 قرشا للتر من كافة الأنواع الثلاثة.

وتقدم «المصري اليوم» خدمة أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 16 أكتوبر 2021 لمتابعة أي تطورات في الأسعار حيث كانت أسعار الحديد شهدت تغيرات وزيادات عديدة خلال الأشهر الماضية متأثرة بتحركات الأسعار العالمية، إلا أن الإجراءات التي اتخذتها الصين مؤخرا ساهمت في خفض في السوق العالمية.

وقال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء، إن أكبر مؤثر في الأسعار هو تحركات أسعار السولار، خاصة أن عمليات النقل بالكامل تعتمد على استخدام السولار وبالتالي لو كانت هناك زيادة فيه كان يمكن أن تؤثر على الأسعار، ولكن القرار اللأخير لم يحرك أسعار السولار ولكن اكتفى بزيادة سعر البنزين.

وأوضح أن لم يتأثر سلبا بالزيادات في سعر البنزين أو المازوت حيث تعتمد كثير من مصانع الأسمنت على استخدام الغاز أو الفحم للتشغيل.

كان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وافق في شهر يوليو الماضي على خفض شركات الأسمنت البورتلاندي الموجه للبيع محليًّا بنسب بين 10 وحتى 14% تدريجيًّا، وذلك كإحدى الآليات لمواجهة أزمة كورونا، في قرار يستمر من منتصف يوليو الماضي حتى يوليو 2022.

ويصل حجم إنتاج من الأسمنت إلى قرابة 50 ألف طن سنويًّا وهو نفس الاستهلاك المحلي حاليا.

وتقدم المصري اليوم في التقرير التالي خدمة اسعار الحديد والاسمنت اليوم في مصر .

أسعار الحديد اليوم في مصر اليوم السبت 16 اكتوبر 2021:

أسعار حديد عز: 14.500 ألف جنيه للطن غير شاملة ناولون النقل.

أسعار حديد المصريين: 14.550 الف جنيه للطن.

حديد سرحان:14.300 الف جنيه للطن.

اسعار حديد المراكبي: 14.300 جنيها للطن.

اسعار حديد مصر ستيل: 14.330 جنيها للطن.

اسعار الحديد الكومي: 14.300 جنيها للطن.

أسعار حديد العتال: 14.500 جنيها للطن.

أسعار الحديد بشاي: 14.500 جنيها للطن.

أسعار الاسمنت اليوم في مصر اليوم 16 اكتوبر 2021 :

سعر الأسمنت المخصوص: 790 جنيها للطن.

سعر أسمنت السويدي: 810 جنيهات للطن.

سعر أسمنت حلوان: 805 جنيهات للطن.

سعر أسمنت السويس: 805 جنيهات للطن.

سعر أسمنت المسلح: 815 جنيها للطن .

سعر الأسمنت الصخرة: 785 جنيها للطن.

سعر الأسمنت وادي النيل: 800 جنيه للطن.

سعر أسمنت سيناء: 735 جنيها للطن.

سعر أسمنت قنا: 780 جنيها للطن.

المصرى اليوم

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