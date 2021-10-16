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"ألتكوم أكاديميا" تسعى للاستفادة من جيتكس كنقطة انطلاق إلى سوق الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط

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"ألتكوم أكاديميا" تسعى للاستفادة من جيتكس كنقطة انطلاق إلى سوق الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط "ألتكوم أكاديميا" تسعى للاستفادة من جيتكس كنقطة انطلاق إلى سوق الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط

 

وسعت شركة التدريب الرقمي البولندية الرائدة "Altkom Akademia" عروض خدماتها لتصل إلى الإمارات العربية المتحدة بعد ظهورها لأول مرة في أسبوع جيتكس للتقنية هذا العام كجزء من استراتيجيتها التوسعية لمنطقة الشرق الأوسط.

تمتلك "ألتكوم أكاديميا" أكثر من 30 عاماً من الخبرة في التعلم عن بُعد مع أكثر من 700,000 عميل مدرب من جميع أنحاء العالم ومحفظة تدريب كبيرة عن بعد تشمل بصمة الشركة.

ووفقاً للمتحدث الرسمي، فإن جيتكس يقدم منصة مثالية للدخول إلى سوق الإمارات والشرق الأوسط وسيكون حافزاً للتغيير. يقدم المعرض التقني السنوي لألتكوم أكاديميا فرصة جيدة لعرض منتجاتها وخدماتها فضلاً عن السعي لبناء شراكات مع المؤسسات التعليمية ذات الصلة وأصحاب المصلحة.

وقالت جوانا ميهولاكا، الرئيس التنفيذي لشركة ألتكوم أكاديميا: "يعد أسبوع جيتكس للتقنية حدثاً استراتيجيًا لدخولنا أسواق الإمارات والشرق الأوسط ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى سمعته المتميزة كمنصة تساعد المبتكرين وعشاق التكنولوجيا على عرض تقنياتهم المبتكرة. يسر "ألتكوم أكاديميا" أن تكون جزءًا من هذا المعرض التقني الشهير ويسعدنا أيضًا أن نعرض منتجات التعلم عن بعد الرائدة التي تعتمد على التكنولوجيا الرقمية والتي تم تصميمها للمؤسسات التي تبحث عن برامج تدريب الموظفين الموجهة نحو تحقيق النتائج الفعالة".

تمتلك ألتكوم أكاديميا محفظة تدريبية واسعة تغطي القيادة والمشاريع والأفراد وعلاقات العملاء وتطوير وصيانة تكنولوجيا المعلومات والشؤون المالية والعمليات. مع أكثر من 93% من المشاركين الذين أوصوا زملائهم بالتدريب في ألتكوم أكاديميا، حسب استطلاع أجرته الشركة بعد فترة التدريب، تركز المجموعة الآن على التطوير المستمر للمهارات التقنية والمهارات المهمة للتعامل مع العملاء.

وإلى جانب أفضل الخبرات والصفات القيادية، تتطلع "ألتكوم أكاديميا" للحصول على موطئ قدم قوي ليس فقط في دولة الإمارات ولكن خارجها أيضاً.

يوفر السوق المزدهر وإمكانية الاستفادة من سوق دول مجلس التعاون الخليجي الأوسع نطاقاً لشركة Altkom Akademia فرصة لجمع رواد الأعمال من خلال إتاحة الفرصة للمقيمين للتواصل مع صانعي القرار من شركات التكنولوجيا من الخارج.

ونظراً لتفشي الجائحة، حولت ألتكوم أكاديميا محفظتها التدريبية لتكون عبر الإنترنت باعتباره محور تركيزها الرئيسي

 

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