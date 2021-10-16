تعرف علي مواعيد جميع قطارات الوجه القبلي المكيفة والعادية

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تقوم هيئة السكة الحديد ، بتشغيل ٣٦ رحلة قطار لمحافظات الوجه القبلي، مابين مكيفة «إسباني- VIP» وروسي، وتحيا مصر، ومميز.

المصرى اليوم تنشر بالتفصيل أرقام القطارات ومواعيد قيامها وهي كالتالي:

قطار ١٩٠٢ مكيف إسباني القاهرة- أسوان موعد قيامه الساعة ٠٠:٢٠ بعد منتصف الليل.

قطار ٩٧٨ مكيف «VIP» القاهرة- أسيوط موعد قيامه الساعة ٠٦:٣٠ صباحا.

قطار ٩٨٠ مكيف «VIP» القاهرة- أسوان موعد قيامه الساعة ٠٨:٠٠ صباحا.

قطار ٢٠١٠ مكيف «VIP» القاهرة- أسوان موعد قيامه الساعة ١٠:٠٠ صباحا.

قطار ٩٨٢ مكيف «VIP» القاهرة- أسوان موعد قيامه الساعة ١٢:٠٠ ظهرا.

قطار ٩٨٦ مكيف إسباني «القاهرة -الأقصر' موعد قيامه الساعة ١٣:٠٠ ظهرا.

قطار ٩٧٠ مكيف إسباني «بور سعيد -سوهاج» موعد قيامه الساعة ٠٢:٠٠ ظهرا.

قطار ٩٩٠ مكيف إسباني «القاهرة- سوهاج» موعد قيامه الساعة ١٦:٠٠ عصرا .

قطار ٢٠٠٦ مكيف «VIP» «القاهرة- أسوان» موعد قيامه الساعة ٥:١٥عصرا.

قطار ٢٠١٢ مكيف «VIP» القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة ١٧:٤٠ عصرا.

قطار ٨٧٢ مكيف إسباني ' القاهرة- أسيوط «موعد قيامه الساعة ١٧:٤٥ عصرا .

قطار ٩٨٨ مكيف إسباني «القاهرة- أسوان» موعد قيامه الساعة ١٩:٠٠ مساء.

قطار ٢٠١٤ مكيف «Vip» «القاهرة أسوان» موعد قيامه الساعة ٩:٠٠ مساء.

قطار ٩٧٦ مكيف «vip» «القاهرة -أسوان» موعد قيامه الساعة ٩:٣٠ مساء.

قطار ٩٩٦ مكيف إسباني «القاهرة- أسوان» موعد قيامه الساعة ١٠:٠٠مساء.

قطار ٨٩٠ مكيف إسباني «القاهرة- سوهاج» موعد قيامه الساعة ١١:٣٠ مساء.

قطار ٩٧٤ «القاهرة- الأقصر» (روسى) موعد قيامة الساعة ٥:٣٠ صباحا.

قطار ١٠٠٦ «القاهرة- سوهاج» (روسى) موعد قيامة الساعة ٦:٠٠ صباحا.

قطار ٨٠ «القاهرة- أسوان» (روسى) موعد قيامة الساعة ٨:٣٠ صباحا .

قطار ١٠٠٤«القاهرة- أسوان»(روسى) موعد قيامة الساعة ٩:٣٠صباحا.

قطار ١٦٠ «القاهرة- الاقصر» (روسى) موعد قيامة الساعة ١٢:١٥ ظهرا .

قطار ٩٧٢«القاهرة -اسيوط» (روسى) موعد قيامة الساعة ١٤:١٥ ظهر .

قطار ١٨٨«القاهرة- اسوان» (روسى) موعد قيامة الساعة ٦:٠٠ مساء .

قطار ١٠١٤ «القاهرة- اسوان» (روسى) موعد قيامة الساعة ٦:٥٠ صباحا.

قطار ١٠١٢ «القاهرة- اسوان»(روسى) موعد قيامة الساعة ٨:٢٠ مساء.

قطار ٨٨ «الإسكندرية أسوان» موعد قيامه الساعة ٥:٠٠ بعد الظهر.

قطار ١٦٤«الإسكندرية- اسوان»(روسى) موعد قيامة الساعة ١٢:٠٠ ظهرا .

قطار ٩٣٤ مكيف «الإسكندرية- الأقصر»موعد قيامه الساعة ٩:١٠ مساء.

قطا ١٨٦ «بور سعيد- سوهاج» مختلط (مكيف- مميز) موعد قيامه الساعة ٩:٠٠ صباحا .

قطار ١٠٠٨ «الإسكندرية- أسوان»(روسى) موعد قيامة الساعة ٧:٣٥ مساء .

قطار ٢٠٠٨ مكيف «الإسكندرية أسوان' موعد قيامه الساعة ٧:٠٠ مساء.

قطار ١٥٨ «الإسكندرية الاقصر» (روسى) موعد قيامة الساعة ٧:١٥ صباحا .

قطار ١٩٦ «الإسكندرية- الفيوم» مختلط (مكيف- مميز) موعد قيامه الساعة ٨:٣٥ بعد صباحا.