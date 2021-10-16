تعرف علي مواعيد جميع قطارات الوجه القبلي المكيفة والعادية

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تقوم هيئة السكة الحديد ، بتشغيل ٣٦ رحلة قطار لمحافظات الوجه القبلي، مابين مكيفة «إسباني- VIP» وروسي، وتحيا مصر، ومميز.
المصرى اليوم تنشر بالتفصيل أرقام القطارات ومواعيد قيامها وهي كالتالي:
قطار ١٩٠٢ مكيف إسباني القاهرة- أسوان موعد قيامه الساعة ٠٠:٢٠ بعد منتصف الليل.
قطار ٩٧٨ مكيف «VIP» القاهرة- أسيوط موعد قيامه الساعة ٠٦:٣٠ صباحا.
قطار ٩٨٠ مكيف «VIP» القاهرة- أسوان موعد قيامه الساعة ٠٨:٠٠ صباحا.
قطار ٢٠١٠ مكيف «VIP» القاهرة- أسوان موعد قيامه الساعة ١٠:٠٠ صباحا.
قطار ٩٨٢ مكيف «VIP» القاهرة- أسوان موعد قيامه الساعة ١٢:٠٠ ظهرا.
قطار ٩٨٦ مكيف إسباني «القاهرة -الأقصر' موعد قيامه الساعة ١٣:٠٠ ظهرا.
قطار ٩٧٠ مكيف إسباني «بور سعيد -سوهاج» موعد قيامه الساعة ٠٢:٠٠ ظهرا.
قطار ٩٩٠ مكيف إسباني «القاهرة- سوهاج» موعد قيامه الساعة ١٦:٠٠ عصرا .
قطار ٢٠٠٦ مكيف «VIP» «القاهرة- أسوان» موعد قيامه الساعة ٥:١٥عصرا.
قطار ٢٠١٢ مكيف «VIP» القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة ١٧:٤٠ عصرا.
قطار ٨٧٢ مكيف إسباني ' القاهرة- أسيوط «موعد قيامه الساعة ١٧:٤٥ عصرا .
قطار ٩٨٨ مكيف إسباني «القاهرة- أسوان» موعد قيامه الساعة ١٩:٠٠ مساء.
قطار ٢٠١٤ مكيف «Vip» «القاهرة أسوان» موعد قيامه الساعة ٩:٠٠ مساء.
قطار ٩٧٦ مكيف «vip» «القاهرة -أسوان» موعد قيامه الساعة ٩:٣٠ مساء.
قطار ٩٩٦ مكيف إسباني «القاهرة- أسوان» موعد قيامه الساعة ١٠:٠٠مساء.
قطار ٨٩٠ مكيف إسباني «القاهرة- سوهاج» موعد قيامه الساعة ١١:٣٠ مساء.
قطار ٩٧٤ «القاهرة- الأقصر» (روسى) موعد قيامة الساعة ٥:٣٠ صباحا.
قطار ١٠٠٦ «القاهرة- سوهاج» (روسى) موعد قيامة الساعة ٦:٠٠ صباحا.
قطار ٨٠ «القاهرة- أسوان» (روسى) موعد قيامة الساعة ٨:٣٠ صباحا .
قطار ١٠٠٤«القاهرة- أسوان»(روسى) موعد قيامة الساعة ٩:٣٠صباحا.
قطار ١٦٠ «القاهرة- الاقصر» (روسى) موعد قيامة الساعة ١٢:١٥ ظهرا .
قطار ٩٧٢«القاهرة -اسيوط» (روسى) موعد قيامة الساعة ١٤:١٥ ظهر .
قطار ١٨٨«القاهرة- اسوان» (روسى) موعد قيامة الساعة ٦:٠٠ مساء .
قطار ١٠١٤ «القاهرة- اسوان» (روسى) موعد قيامة الساعة ٦:٥٠ صباحا.
قطار ١٠١٢ «القاهرة- اسوان»(روسى) موعد قيامة الساعة ٨:٢٠ مساء.
قطار ٨٨ «الإسكندرية أسوان» موعد قيامه الساعة ٥:٠٠ بعد الظهر.
قطار ١٦٤«الإسكندرية- اسوان»(روسى) موعد قيامة الساعة ١٢:٠٠ ظهرا .
قطار ٩٣٤ مكيف «الإسكندرية- الأقصر»موعد قيامه الساعة ٩:١٠ مساء.
قطا ١٨٦ «بور سعيد- سوهاج» مختلط (مكيف- مميز) موعد قيامه الساعة ٩:٠٠ صباحا .
قطار ١٠٠٨ «الإسكندرية- أسوان»(روسى) موعد قيامة الساعة ٧:٣٥ مساء .
قطار ٢٠٠٨ مكيف «الإسكندرية أسوان' موعد قيامه الساعة ٧:٠٠ مساء.
قطار ١٥٨ «الإسكندرية الاقصر» (روسى) موعد قيامة الساعة ٧:١٥ صباحا .
قطار ١٩٦ «الإسكندرية- الفيوم» مختلط (مكيف- مميز) موعد قيامه الساعة ٨:٣٥ بعد صباحا.