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«زى النهارده» وفاة الفنان عمر الحريرى ١٦ أكتوبر ٢٠١١

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«زى النهارده» وفاة الفنان عمر الحريرى ١٦ أكتوبر ٢٠١١ «زى النهارده» وفاة الفنان عمر الحريرى ١٦ أكتوبر ٢٠١١

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عمرالحريرى فنان كبير امتدت مسيرته لأكثر من نصف قرن، واصل فيه عطاءه في المسرح والإذاعة والسينما والدراما التليفزيونية، وأيضا الأداء الصوتى، حيث جسد بصوته شخصية جراتسيانى في النسخة الناطقة بالعربية من فيلم عمر المختار. وهو مولود في ١٢ فبراير ١٩٢٦ وتخرج في المعهد العالى للتمثيل عام ١٩٤٧ ليبدأ مسيرته بالمسرح القومى الذي قدم فيه عدة مسرحيات ناجحة، ثم عمل في عدة مسارح وقدمه للجمهور الفنان يوسف وهبى في مسرحياته، فيما كان أول ظهور سينمائى له في ١٩٥٠ في فيلم (الأفوكاتو مديحة) أمام مديحة يسرى، ومن الأفلام التي شارك فيها الآنسة حنفى والوسادة الخالية وسيدة القصر وأم رتيبة والرباط المقدس والعتبة الخضراء وسكر هانم والعذاب امرأة والناصر صلاح الدين وقاتل ما قتلش حد ومعالى الوزير والرجل الغامض بسلامته، وفى مجال الأعمال التليفزيونية شارك في أكثر من مسلسل دينى ودرامى وفوازير رمضان وألف ليلة وليلة (شريهان) في ١٩٨٥، وشارك في مسلسل شيخ العرب همام، وأدى فيه شخصية والد همام شيخ العرب ومسلسل ساكن قصادى مع الراحلين محمد رضا وسناء جميل، وشارك في مسلسل عمر بن عبدالعزيز و«لا إله إلا الله» في أكثر من ثلاثة أجزاء، ومن أشهر مسرحياته مسرحية شاهد ما شافش حاجة والواد سيد الشغال ومنور يا باشا وسكر هانم إلى أن توفى «زى النهارده» في ١٦ أكتوبر ٢٠١١.

المصرى اليوم

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