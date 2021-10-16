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محمد فضل: رحيل على ماهر وأحمد رفعت سيؤثر على المصري .. وأتوقع فوز بيراميدز بالكونفيدرالية

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محمد فضل: رحيل على ماهر وأحمد رفعت سيؤثر على المصري .. وأتوقع فوز بيراميدز بالكونفيدرالية محمد فضل: رحيل على ماهر وأحمد رفعت سيؤثر على المصري .. وأتوقع فوز بيراميدز بالكونفيدرالية

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يرى محمد فضل نجم الأهلي السابق، أن رحيل علي ماهر، من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، سيؤثر بالسلب على الفريق.

وقال فضل في تصريحات تليفزيونية : «بالتأكيد رحيل علي ماهر، سيؤثر على النادي المصري، فهو مدير فني مميز، وكان قريبًا للغاية من لاعبي الفريق».

وأوضح : «رحيل أحمد رفعت سيؤثر أيضًا على المصري، فهو كان أفضل لاعبي الفريق في الموسم الماضي»، مضيفًا:«أتوقع أن يتخطى المصري عقبة سلطات الموارد المائية الأوغندي، حيث اصبح لدى لاعبيه خبرات افريقية، من خلال مشاركتهم في البطولة الافريقية في المواسم الأربعة الماضية».

وأشار :«أتوقع أن يتوج بيراميدز ببطولة الكونفيدرالية هذا الموسم، بعد أن تعاقد مع إيهاب جلال، لكي يتولى تدريب الفريق»، مؤكدا :«إيهاب جلال، أصبح هو نجم بيراميدز الأول، وسيرفع الكثير من الضغوط من على اللاعبين».

المصرى اليوم

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