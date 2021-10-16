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أكد فاروق جعفر المستشار الفني للجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، قد يتعرض لعقوبة إيقاف القيد من قبل الاتحاد الدولي، لفترة ثالثة.

وكان الاتحاد الافريقي لكرة القدم «فيفا»، منع الزمالك من القيد لفترتين، على خلفية تعاقده مع حسام أشرف، الذي سبق أن وقع لأحد الاكاديميات الكاميرونية.

وقال فاروق جعفر في تصريحات تليفزيونية : «علمت أن الزمالك، قد يتعرض لايقاف القيد لفترة ثالثة، في قضية المغربي خالد بوطيب، مهاجم الفريق السابق».

وأضاف:«هناك لاعب سوري أو اردني، سوف يرفع أيضًا قضية ضد النادي الأبيض في الاتحاد الدولي»، مضيفًا :«بعض الأشخاص في الادارات السابقة، الذين لم يكن لهم أي خبرات تسببوا في مشاكل كثيرة للنادي».

وأوضح أن اللجنة الحالية لا تتحمل مسؤولية تلك العقوبات، هذه قضايا متراكمة من مجالس سابقة، مضيفًا :«النادي يسعى لتسوية المستحقات مع هؤلاء اللاعبين حتى لا يتم توقيع عقوبات جديدة على النادي».